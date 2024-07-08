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Мировые цены на нефть пошли вниз - 08.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240708/neft-849898052.html
Мировые цены на нефть пошли вниз
Мировые цены на нефть пошли вниз - 08.07.2024, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть пошли вниз
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. Аналитики прогнозируют, как последствия чрезвычайных погодных условий в... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T07:46+0300
2024-07-08T07:46+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. Аналитики прогнозируют, как последствия чрезвычайных погодных условий в Атлантике скажутся на ценах на нефтяном рынке. По состоянию на 7.30 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,13%, до 86,43 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 82,94 доллара. Сезон ураганов в Атлантическом океане проходит с 1 июня по 30 ноября, что может вызвать перебои в поставках нефти в регионе, а также приостановить работу на добывающих и перерабатывающих предприятиях. Ранее на юго-восточную часть Карибского моря обрушился ураган "Берил". "Пока "Берил" подвергает риску морскую нефтегазодобычу, вызывает беспокойство и то, что шторм, обрушивающийся на берег, может также повлиять на инфраструктуру нефтеперерабатывающих заводов", - цитирует агентство Блумберг представителя ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). "Любые длительные перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов снизят цены на нефть и увеличат их на нефтепродукты", - добавил аналитик.
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торги, нефть, цены
Экономика, Торги, Нефть, цены
07:46 08.07.2024
 
Мировые цены на нефть пошли вниз

Данные торгов: мировые цены на нефть снижаются

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. Аналитики прогнозируют, как последствия чрезвычайных погодных условий в Атлантике скажутся на ценах на нефтяном рынке.
По состоянию на 7.30 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,13%, до 86,43 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 82,94 доллара.
Сезон ураганов в Атлантическом океане проходит с 1 июня по 30 ноября, что может вызвать перебои в поставках нефти в регионе, а также приостановить работу на добывающих и перерабатывающих предприятиях. Ранее на юго-восточную часть Карибского моря обрушился ураган "Берил".
"Пока "Берил" подвергает риску морскую нефтегазодобычу, вызывает беспокойство и то, что шторм, обрушивающийся на берег, может также повлиять на инфраструктуру нефтеперерабатывающих заводов", - цитирует агентство Блумберг представителя ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).
магистральный трубопровод
Цены на нефть выросли до самых высоких уровней с конца апреля
5 июля, 19:36
"Любые длительные перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов снизят цены на нефть и увеличат их на нефтепродукты", - добавил аналитик.
 
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