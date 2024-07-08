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Мировые цены на нефть пошли вниз

Мировые цены на нефть пошли вниз - 08.07.2024, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть пошли вниз

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. Аналитики прогнозируют, как последствия чрезвычайных погодных условий в... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T07:46+0300

2024-07-08T07:46+0300

2024-07-08T07:46+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. Аналитики прогнозируют, как последствия чрезвычайных погодных условий в Атлантике скажутся на ценах на нефтяном рынке. По состоянию на 7.30 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,13%, до 86,43 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 82,94 доллара. Сезон ураганов в Атлантическом океане проходит с 1 июня по 30 ноября, что может вызвать перебои в поставках нефти в регионе, а также приостановить работу на добывающих и перерабатывающих предприятиях. Ранее на юго-восточную часть Карибского моря обрушился ураган "Берил". "Пока "Берил" подвергает риску морскую нефтегазодобычу, вызывает беспокойство и то, что шторм, обрушивающийся на берег, может также повлиять на инфраструктуру нефтеперерабатывающих заводов", - цитирует агентство Блумберг представителя ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). "Любые длительные перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов снизят цены на нефть и увеличат их на нефтепродукты", - добавил аналитик.

https://1prime.ru/20240705/neft-849867980.html

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торги, нефть, цены