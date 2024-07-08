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Казахстан компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+

Казахстан компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+ - 08.07.2024, ПРАЙМ

Казахстан компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+

Казахстан компенсирует перепроизводство нефти за первое полугодие 2024 года в рамках ОПЕК+ до сентября 2025 года, сообщает в понедельник пресс-служба... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T10:32+0300

2024-07-08T10:32+0300

2024-07-08T10:51+0300

энергетика

казахстан

нефть

опек

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Казахстан компенсирует перепроизводство нефти за первое полугодие 2024 года в рамках ОПЕК+ до сентября 2025 года, сообщает в понедельник пресс-служба министерства энергетики республики."По итогам решения 37-й министерской встречи ОПЕК+ Казахстан подготовил подробный план компенсации, согласно которому постепенно компенсирует перевыполненные в первом полугодии объемы до сентября 2025 года. Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами-участниками ОПЕК+", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.В пресс-службе сообщили, что Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно намеченному плану компенсации. Также там напомнили, что Казахстан продлил свои ранее принятые добровольные обязательства до конца 2025 года.В середине июня минэнерго сообщало, что Казахстан компенсирует перепроизводство нефти в мае, которое составляло 45 тысяч баррелей нефти в сутки, и полностью выполнит обязательства ОПЕК+ в июне, включая дополнительные добровольные сокращения.

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казахстан, нефть, опек