Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстан компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+ - 08.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240708/opek-849904024.html
Казахстан компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+
Казахстан компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+ - 08.07.2024, ПРАЙМ
Казахстан компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+
Казахстан компенсирует перепроизводство нефти за первое полугодие 2024 года в рамках ОПЕК+ до сентября 2025 года, сообщает в понедельник пресс-служба... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T10:32+0300
2024-07-08T10:51+0300
энергетика
казахстан
нефть
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_9ad62c2bfd5aabcba0628a4d884ad696.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Казахстан компенсирует перепроизводство нефти за первое полугодие 2024 года в рамках ОПЕК+ до сентября 2025 года, сообщает в понедельник пресс-служба министерства энергетики республики."По итогам решения 37-й министерской встречи ОПЕК+ Казахстан подготовил подробный план компенсации, согласно которому постепенно компенсирует перевыполненные в первом полугодии объемы до сентября 2025 года. Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами-участниками ОПЕК+", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.В пресс-службе сообщили, что Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно намеченному плану компенсации. Также там напомнили, что Казахстан продлил свои ранее принятые добровольные обязательства до конца 2025 года.В середине июня минэнерго сообщало, что Казахстан компенсирует перепроизводство нефти в мае, которое составляло 45 тысяч баррелей нефти в сутки, и полностью выполнит обязательства ОПЕК+ в июне, включая дополнительные добровольные сокращения.
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_264:0:2400:1602_1920x0_80_0_0_58fd2100e6daf67c2cf13ca637c6e3e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
казахстан, нефть, опек
Энергетика, КАЗАХСТАН, Нефть, ОПЕК
10:32 08.07.2024 (обновлено: 10:51 08.07.2024)
 
Казахстан компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+

Казахстан компенсирует до сентября 2025 года перепроизводство нефти в ОПЕК+

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Казахстан компенсирует перепроизводство нефти за первое полугодие 2024 года в рамках ОПЕК+ до сентября 2025 года, сообщает в понедельник пресс-служба министерства энергетики республики.
"По итогам решения 37-й министерской встречи ОПЕК+ Казахстан подготовил подробный план компенсации, согласно которому постепенно компенсирует перевыполненные в первом полугодии объемы до сентября 2025 года. Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами-участниками ОПЕК+", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В пресс-службе сообщили, что Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно намеченному плану компенсации. Также там напомнили, что Казахстан продлил свои ранее принятые добровольные обязательства до конца 2025 года.
В середине июня минэнерго сообщало, что Казахстан компенсирует перепроизводство нефти в мае, которое составляло 45 тысяч баррелей нефти в сутки, и полностью выполнит обязательства ОПЕК+ в июне, включая дополнительные добровольные сокращения.
 
ЭнергетикаКАЗАХСТАННефтьОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала