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Орбан назвал три мощные силы для решение кризиса на Украине - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Орбан назвал три мощные силы для решение кризиса на Украине
Орбан назвал три мощные силы для решение кризиса на Украине - 08.07.2024, ПРАЙМ
Орбан назвал три мощные силы для решение кризиса на Украине
Украинскую проблему должны регулировать Киев и Москва, но есть еще три политические силы, которые играют в кризисе заметную роль, заявил премьер-министр Венгрии | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T13:12+0300
2024-07-08T13:14+0300
политика
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политика
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БУДАПЕШТ, 8 июл - ПРАЙМ. Украинскую проблему должны регулировать Киев и Москва, но есть еще три политические силы, которые играют в кризисе заметную роль, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам визита в Пекин."Последнее слово в войне - за воюющими сторонами, но решающее влияние имеют три мировые державы - Китай, США и Евросоюз", - уверен политик.Орбан в пятницу, 6 июля, прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с президентом Путиным в рамках своей "мирной миссии". До этого он встречался с Владимиром Зеленским. Затем венгерский политик отправился с официальным визитом в Азербайджан. А после - в Пекин.
https://1prime.ru/20240708/peskov-849907891.html
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венгрия, украина, россия, китай, сша, ес, виктор орбан, сво, политика, внешняя политика
Политика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, КИТАЙ, США, ЕС, Виктор Орбан, СВО, политика, Внешняя политика
13:12 08.07.2024 (обновлено: 13:14 08.07.2024)
 
Орбан назвал три мощные силы для решение кризиса на Украине

Орбан: решать конфликт должны Украина и Россия, но США, Китай и ЕС имеют влияние

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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БУДАПЕШТ, 8 июл - ПРАЙМ. Украинскую проблему должны регулировать Киев и Москва, но есть еще три политические силы, которые играют в кризисе заметную роль, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам визита в Пекин.
"Последнее слово в войне - за воюющими сторонами, но решающее влияние имеют три мировые державы - Китай, США и Евросоюз", - уверен политик.
Орбан в пятницу, 6 июля, прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с президентом Путиным в рамках своей "мирной миссии". До этого он встречался с Владимиром Зеленским. Затем венгерский политик отправился с официальным визитом в Азербайджан. А после - в Пекин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Путин не передавал через Орбана послание для Байдена, заявил Песков
12:22
 
ПолитикаВЕНГРИЯУКРАИНАРОССИЯКИТАЙСШАЕСВиктор ОрбанСВОполитикаВнешняя политика
 
 
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