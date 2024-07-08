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Орбан назвал три мощные силы для решение кризиса на Украине

Орбан назвал три мощные силы для решение кризиса на Украине - 08.07.2024, ПРАЙМ

Орбан назвал три мощные силы для решение кризиса на Украине

Украинскую проблему должны регулировать Киев и Москва, но есть еще три политические силы, которые играют в кризисе заметную роль, заявил премьер-министр Венгрии | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T13:12+0300

2024-07-08T13:12+0300

2024-07-08T13:14+0300

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БУДАПЕШТ, 8 июл - ПРАЙМ. Украинскую проблему должны регулировать Киев и Москва, но есть еще три политические силы, которые играют в кризисе заметную роль, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам визита в Пекин."Последнее слово в войне - за воюющими сторонами, но решающее влияние имеют три мировые державы - Китай, США и Евросоюз", - уверен политик.Орбан в пятницу, 6 июля, прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с президентом Путиным в рамках своей "мирной миссии". До этого он встречался с Владимиром Зеленским. Затем венгерский политик отправился с официальным визитом в Азербайджан. А после - в Пекин.

https://1prime.ru/20240708/peskov-849907891.html

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венгрия, украина, россия, китай, сша, ес, виктор орбан, сво, политика, внешняя политика