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Названо нарушение ПДД, за которое оштрафуют на 25 тысяч рублей в месяц
Названо нарушение ПДД, за которое оштрафуют на 25 тысяч рублей в месяц - 08.07.2024, ПРАЙМ
Названо нарушение ПДД, за которое оштрафуют на 25 тысяч рублей в месяц
По данным СМИ, российских автолюбителей начнут штрафовать каждый день за езду без страховки ОСАГО. Как это может происходить, рассказала агентству "Прайм"... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T02:02+0300
2024-07-08T02:02+0300
2024-07-08T02:02+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. По данным СМИ, российских автолюбителей начнут штрафовать каждый день за езду без страховки ОСАГО. Как это может происходить, рассказала агентству "Прайм" директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева. Предполагается, что система распознавания будет использовать дорожные камеры для фиксации автомобилей, которые передвигаются без действующей страховки. Камеры будут сканировать государственные номера и проверять их в базе данных, чтобы определить наличие или отсутствие страховки. Если камера зафиксирует автомобиль без страховки, водителю начислят штраф.По словам юриста, штрафы могут начисляться ежедневно, что приведет к значительным финансовым затратам для нарушителей. Предварительно сумма штрафов за месяц может достигать 25 тысяч рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеГосдума готова рассмотреть и утвердить эту инициативу уже в начале августа — это означает, что изменения могут вступить в силу достаточно быстро, полагает эксперт. По этой причине она рекомендует автолюбителям убедиться в том, что страховка на авто действительна и не истекла. Также проверяйте срок действия страхового полиса и своевременно его обновляйте.Настройте уведомления от страховой компании и/или банковских приложений, чтобы не пропустить дату продления страховки. Юрист также посоветовала держать в автомобиле копию действующего страхового полиса. Это может помочь в случае спора или ошибки системы.Если же вы получили штраф по ошибке, например, система некорректно зафиксировала отсутствие страховки, важно знать, как обжаловать штраф. Подготовьте все необходимые документы (страховой полис, квитанции об оплате и т.д.) и обратитесь в соответствующие органы для разъяснения ситуации. Если речь действительно идет об ошибке, она будет своевременно исправлена.
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авто, осаго, дорожные штрафы, штрафы гибдд, видеокамера, юрист, эксперт
Авто, ОСАГО, дорожные штрафы, штрафы ГИБДД, видеокамера, юрист, Эксперт
Названо нарушение ПДД, за которое оштрафуют на 25 тысяч рублей в месяц
Юрист Яковлева: россиян могут штрафовать каждый день за езду без ОСАГО
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. По данным СМИ, российских автолюбителей начнут штрафовать каждый день за езду без страховки ОСАГО. Как это может происходить, рассказала агентству "Прайм" директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.
Предполагается, что система распознавания будет использовать дорожные камеры для фиксации автомобилей, которые передвигаются без действующей страховки. Камеры будут сканировать государственные номера и проверять их в базе данных, чтобы определить наличие или отсутствие страховки. Если камера зафиксирует автомобиль без страховки, водителю начислят штраф.
По словам юриста, штрафы могут начисляться ежедневно, что приведет к значительным финансовым затратам для нарушителей. Предварительно сумма штрафов за месяц может достигать 25 тысяч рублей.
Госдума готова рассмотреть и утвердить эту инициативу уже в начале августа — это означает, что изменения могут вступить в силу достаточно быстро, полагает эксперт. По этой причине она рекомендует автолюбителям убедиться в том, что страховка на авто действительна и не истекла. Также проверяйте срок действия страхового полиса и своевременно его обновляйте.
Настройте уведомления от страховой компании и/или банковских приложений, чтобы не пропустить дату продления страховки. Юрист также посоветовала держать в автомобиле копию действующего страхового полиса. Это может помочь в случае спора или ошибки системы.
Если же вы получили штраф по ошибке, например, система некорректно зафиксировала отсутствие страховки, важно знать, как обжаловать штраф. Подготовьте все необходимые документы (страховой полис, квитанции об оплате и т.д.) и обратитесь в соответствующие органы для разъяснения ситуации. Если речь действительно идет об ошибке, она будет своевременно исправлена.
Машины без ОСАГО поймают на камеру. Когда начнут приходить штрафы