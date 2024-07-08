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Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто
Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто - 08.07.2024, ПРАЙМ
Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто
Полис ОСАГО исключили из списка обязательных документов для регистрации транспортного средства, следует из закона, подписанного президентом России Владимиром... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T16:53+0300
2024-07-08T16:53+0300
2024-07-08T16:53+0300
осаго
авто
закон
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Полис ОСАГО исключили из списка обязательных документов для регистрации транспортного средства, следует из закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным.В соответствии с документом, для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, полис не понадобится. Кроме того, заключать договоры ОСАГО до регистрации теперь необязательно.Закон также прекратит государственный учет автомобиля по заявлению владельца при угоне или похищении машины и разрешит при продаже сразу снять авто с учета в ГИБДД.Соответствующий документ вступит в силу с 1 марта следующего года.
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осаго, авто, закон
Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто
Полис ОСАГО с марта исключат из обязательных документов при регистрации авто
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Полис ОСАГО исключили из списка обязательных документов для регистрации транспортного средства, следует из закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным.
В соответствии с документом, для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, полис не понадобится. Кроме того, заключать договоры ОСАГО до регистрации теперь необязательно.
Закон также прекратит государственный учет автомобиля по заявлению владельца при угоне или похищении машины и разрешит при продаже сразу снять авто с учета в ГИБДД.
Соответствующий документ вступит в силу с 1 марта следующего года.
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