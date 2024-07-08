https://1prime.ru/20240708/osago-849919312.html

Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто

Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто - 08.07.2024, ПРАЙМ

Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто

Полис ОСАГО исключили из списка обязательных документов для регистрации транспортного средства, следует из закона, подписанного президентом России Владимиром... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T16:53+0300

2024-07-08T16:53+0300

2024-07-08T16:53+0300

осаго

авто

закон

https://cdnn.1prime.ru/img/83237/77/832377795_0:353:3014:2048_1920x0_80_0_0_583514cc3692ac1810636649d89fd919.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Полис ОСАГО исключили из списка обязательных документов для регистрации транспортного средства, следует из закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным.В соответствии с документом, для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, полис не понадобится. Кроме того, заключать договоры ОСАГО до регистрации теперь необязательно.Закон также прекратит государственный учет автомобиля по заявлению владельца при угоне или похищении машины и разрешит при продаже сразу снять авто с учета в ГИБДД.Соответствующий документ вступит в силу с 1 марта следующего года.

https://1prime.ru/20240708/pensii-849919189.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

осаго, авто, закон