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Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто
Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто - 08.07.2024, ПРАЙМ
Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто
Полис ОСАГО исключили из списка обязательных документов для регистрации транспортного средства, следует из закона, подписанного президентом России Владимиром... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T16:53+0300
2024-07-08T16:53+0300
осаго
авто
закон
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Полис ОСАГО исключили из списка обязательных документов для регистрации транспортного средства, следует из закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным.В соответствии с документом, для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, полис не понадобится. Кроме того, заключать договоры ОСАГО до регистрации теперь необязательно.Закон также прекратит государственный учет автомобиля по заявлению владельца при угоне или похищении машины и разрешит при продаже сразу снять авто с учета в ГИБДД.Соответствующий документ вступит в силу с 1 марта следующего года.
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осаго, авто, закон
ОСАГО, Авто, закон
16:53 08.07.2024
 
Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто

Полис ОСАГО с марта исключат из обязательных документов при регистрации авто

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкОСАГО
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Полис ОСАГО исключили из списка обязательных документов для регистрации транспортного средства, следует из закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным.
В соответствии с документом, для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, полис не понадобится. Кроме того, заключать договоры ОСАГО до регистрации теперь необязательно.
Закон также прекратит государственный учет автомобиля по заявлению владельца при угоне или похищении машины и разрешит при продаже сразу снять авто с учета в ГИБДД.
Соответствующий документ вступит в силу с 1 марта следующего года.
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