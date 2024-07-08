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Госдума рассмотрит законопроект о штрафах для лихачей на электросамокатах

Госдума рассмотрит законопроект о штрафах для лихачей на электросамокатах - 08.07.2024, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит законопроект о штрафах для лихачей на электросамокатах

Госдума в течение текущей недели рассмотрит в первом чтении законопроект, усиливающий наказание за нарушения правил дорожного движения лицами, применяющими... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T18:18+0300

2024-07-08T18:18+0300

2024-07-08T18:18+0300

авто

госдума

законопроект

дорожные штрафы

электросамокаты

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Госдума в течение текущей недели рассмотрит в первом чтении законопроект, усиливающий наказание за нарушения правил дорожного движения лицами, применяющими средства индивидуальной мобильности, а также велосипедистами. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, законопроект, который будет рассматриваться "на пленарном заседании на этой неделе", дополняет главу 12 КоАП РФ специальными нормами, которые предусматривают ответственность за нарушение ПДД лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности, и велосипедистами. Спикер отметил, что в последние годы фиксируется постоянный рост числа аварий с участием лиц, использующих электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Володин подчеркнул, что часто жертвами таких ДТП становятся пожилые люди и дети, при этом каждое такое происшествие получает широкий общественный резонанс, а депутатам поступают тысячи обращений в которых граждане "требуют повысить ответственность для лихачей". Спикер сообщил, что за особо грубые нарушения, например, езду в состоянии алкогольного опьянения, штраф может составить до 30 тысяч рублей. Кроме того, предлагается ввести штрафы за управление СИМ в состоянии опьянения, нарушение ПДД, в результате которого пострадали люди, оставление места ДТП, превышение скорости и другие.

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авто, госдума, законопроект, дорожные штрафы, электросамокаты