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Социальную выплату родителям детей-инвалидов проиндексируют
Социальную выплату родителям детей-инвалидов проиндексируют - 08.07.2024, ПРАЙМ
Социальную выплату родителям детей-инвалидов проиндексируют
Социальную выплату родителям детей-инвалидов повысят, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T17:49+0300
2024-07-08T17:49+0300
2024-07-08T17:50+0300
татьяна голикова
владимир путин
россия
дети-инвалиды
соцвыплаты
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Социальную выплату родителям детей-инвалидов повысят, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Десятитысячная выплата, которая уже много лет не индексировалась, она теперь будет индексироваться исходя из инфляции, как и все другие социальные выплаты", - уточнила Голикова.При этом после выхода на работу родителя ребёнка-инвалида социальную выплату сможет оформить на себя тот, кто будет осуществлять уход. Такую возможность пропишут законодательно. Ранее Голикова сообщала, что при изменении фактической инфляции увеличение размера выплат, которые зависят от ее уровня, - минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, индексации пенсий и других, будет также меняться.
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татьяна голикова, владимир путин, россия, дети-инвалиды, соцвыплаты
Татьяна Голикова, Владимир Путин, РОССИЯ, дети-инвалиды, соцвыплаты
Социальную выплату родителям детей-инвалидов проиндексируют
Голикова: социальная выплата родителям детей-инвалидов будет проиндексирована
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Социальную выплату родителям детей-инвалидов повысят, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Десятитысячная выплата, которая уже много лет не индексировалась, она теперь будет индексироваться исходя из инфляции, как и все другие социальные выплаты", - уточнила Голикова.
При этом после выхода на работу родителя ребёнка-инвалида социальную выплату сможет оформить на себя тот, кто будет осуществлять уход. Такую возможность пропишут законодательно.
Ранее Голикова сообщала
, что при изменении фактической инфляции увеличение размера выплат, которые зависят от ее уровня, - минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, индексации пенсий и других, будет также меняться.
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