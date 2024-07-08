https://1prime.ru/20240708/ukraina-849910375.html

Город за городом: в Германии предложили Украине пойти на отчаянный шаг

Город за городом: в Германии предложили Украине пойти на отчаянный шаг - 08.07.2024, ПРАЙМ

Город за городом: в Германии предложили Украине пойти на отчаянный шаг

Украина должна провести еще более жесткую мобилизацию, чтобы не лишиться еще большего числа территорий. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T13:15+0300

2024-07-08T13:15+0300

2024-07-08T13:15+0300

спецоперация на украине

украина

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Украина должна провести еще более жесткую мобилизацию, чтобы не лишиться еще большего числа территорий. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил немецкий журналист Юлиан Репке."Вы либо проводите мобилизацию по полной программе, либо вы будете терять город за городом", — заявил он.Репке резюмировал, что киевские власти несерьезно относятся к проблемам на фронте.Ранее 18 мая вступил в силу закон об усиленной мобилизации на Украине, который требует от всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней.Повестка будет считаться врученной, даже если призывник ее не видел лично. Закон также предусматривает обязательное ношение военного билета, предъявление его сотрудникам армии и полиции, а уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем.Кроме того, в документе не указаны сроки демобилизации, что вызвало возмущение среди украинских депутатов.

https://1prime.ru/20240706/mery-849880591.html

украина

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, германия