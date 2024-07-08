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Город за городом: в Германии предложили Украине пойти на отчаянный шаг
Город за городом: в Германии предложили Украине пойти на отчаянный шаг - 08.07.2024, ПРАЙМ
Город за городом: в Германии предложили Украине пойти на отчаянный шаг
Украина должна провести еще более жесткую мобилизацию, чтобы не лишиться еще большего числа территорий. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T13:15+0300
2024-07-08T13:15+0300
2024-07-08T13:15+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Украина должна провести еще более жесткую мобилизацию, чтобы не лишиться еще большего числа территорий. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил немецкий журналист Юлиан Репке."Вы либо проводите мобилизацию по полной программе, либо вы будете терять город за городом", — заявил он.Репке резюмировал, что киевские власти несерьезно относятся к проблемам на фронте.Ранее 18 мая вступил в силу закон об усиленной мобилизации на Украине, который требует от всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней.Повестка будет считаться врученной, даже если призывник ее не видел лично. Закон также предусматривает обязательное ношение военного билета, предъявление его сотрудникам армии и полиции, а уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем.Кроме того, в документе не указаны сроки демобилизации, что вызвало возмущение среди украинских депутатов.
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украина, германия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
Город за городом: в Германии предложили Украине пойти на отчаянный шаг
Репке: Украина должна начать более жесткую мобилизацию, чтобы не терять города
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ.
Украина должна провести еще более жесткую мобилизацию, чтобы не лишиться еще большего числа территорий. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил
немецкий журналист Юлиан Репке.
"Вы либо проводите мобилизацию по полной программе, либо вы будете терять город за городом", — заявил он.
Репке резюмировал, что киевские власти несерьезно относятся к проблемам на фронте.
Ранее 18 мая вступил в силу закон об усиленной мобилизации на Украине, который требует от всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней.
Повестка будет считаться врученной, даже если призывник ее не видел лично. Закон также предусматривает обязательное ношение военного билета, предъявление его сотрудникам армии и полиции, а уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем.
Кроме того, в документе не указаны сроки демобилизации, что вызвало возмущение среди украинских депутатов.
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