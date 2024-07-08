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Евро стабилизировался после выборов во Франции, доллар США снижается

Евро стабилизировался после выборов во Франции, доллар США снижается - 08.07.2024, ПРАЙМ

Евро стабилизировался после выборов во Франции, доллар США снижается

В понедельник евро стабилизировался, восстанавливая позиции, утерянные ранее из-за прогнозов о том, что выборы во Франции приведут к "подвешенному" парламенту,... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T14:09+0300

2024-07-08T14:09+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. В понедельник евро стабилизировался, восстанавливая позиции, утерянные ранее из-за прогнозов о том, что выборы во Франции приведут к "подвешенному" парламенту, в то время как доллар США оставался слабым.Курс доллара по-прежнему остается низким после выхода в пятницу слабых данных по занятости в США, которые укрепили надежды на то, что Федеральная резервная система вскоре начнет снижать процентные ставки.Фунт поднялся до максимума за три с половиной недели против доллара и евро, продолжив рост после уверенной победы Лейбористской партии на выборах на прошлой неделе, которая положила конец 14-летнему правлению консерваторов.Австралийский доллар выиграл от ослабления доллара США и достиг шестимесячного максимума.Иена держалась выше почти 38-летнего минимума по отношению к доллару, достигнутого на прошлой неделе, но откатилась по сравнению с сессионными максимумами.Курс евро не изменился и составил 1,0838 доллара, хотя ранее он опустился на 0,4%, так как инвесторы взвешивали последствия выборов во Франции, по итогам которых ни одна партия не получила большинства в парламенте.Это стало одним из нескольких сюрпризов по итогам выборов, включая вероятное первое место левого альянса "Новый народный фронт" и последнее место националистической и евроскептической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая была лидером перед воскресным голосованием.Агентства исследования общественного мнения прогнозировали, что левые получат от 184 до 198 мест, что намного меньше 289 мест, необходимых для абсолютного большинства. Ожидалось, что центристский альянс президента Эммануэля Макрона получит от 160 до 169 мест, а партия "Национальное объединение" и ее союзники - от 135 до 143 мест."В краткосрочной перспективе удалось избежать шока, связанного с получением большинства ультраправой партией, но усиление левых партий и растущая политическая неопределенность могут вызвать опасения по поводу бюджетного дефицита Франции и стабильности еврозоны в среднесрочной перспективе", - сказал Кен Чэун, директор по валютной стратегии Mizuho Securities.Евро немного ослабел по отношению к швейцарскому франку, который одним из первых выиграл от беспокойства инвесторов по поводу последствий потенциальной нестабильности во Франции для еврозоны в целом.Единая европейская валюта снизилась на 0,1%, до 0,9705 франка, самого низкого уровня за неделю, но осталась недалеко от месячного максимума, зафиксированного на прошлой неделе."На наш взгляд, результаты выборов вряд ли окажут долгосрочное негативное влияние, поскольку в Национальном собрании не произойдет существенных изменений в политическом плане", - сказал старший макроэкономист Nomura Анджей Щепаняк, добавив, что курс евро/франк должен "приблизиться к паритету" в течение лета.Индекс доллара не изменился и составил 104,91, восстановившись после почти 1%-го падения на прошлой неделе, усугубленного пятничными слабыми данными по рынку труда США.Согласно данным CME Group FedWatch, вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС оценивается примерно в 76% против 64% неделю назад. Последующее снижение ставки прогнозируется к декабрю.Доллар вырос на 0,14%, до 161,04 иены, что все еще ниже максимума прошлой недели - 161,96.Фунт стабилизировался на отметке 1,2814 доллара, после того как ранее поднялся до 1,2820 доллара впервые с 12 июня.Австралийский доллар снизился на 0,16%, до 0,6737 доллара США, ранее поднявшись до 0,67615 доллара США впервые с 4 января. Риски очередного повышения ставки австралийского центрального банка контрастировали с укреплением надежд на скорое снижение ставки ФРС.

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рынки, валютный рынок, евро, доллар сша