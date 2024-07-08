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У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявил офис Орбана
У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявил офис Орбана - 08.07.2024, ПРАЙМ
У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявил офис Орбана
Мирный план по Украине должны выработать стороны конфликта, но сначала нужно прекращение огня. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T11:18+0300
2024-07-08T11:18+0300
2024-07-08T11:18+0300
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БУДАПЕШТ, 8 июл - ПРАЙМ. Мирный план по Украине должны выработать стороны конфликта, но сначала нужно прекращение огня. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Виктор Орбан с прошлой недели совершает визиты в разные страны в рамках "миссии мира" по урегулированию ситуации на Украине. 2 июля он посетил с визитом Киев, где побеседовал с Владимиром Зеленским. Венгерский лидер призвал ВСУ прекратить огонь ради ускорения переговоров, но получил отрицательный ответ.Кроме того, Орбан 5 июля прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он узнал позицию Москвы по конфликту, а также передал российскому лидеру реакцию Зеленского на предложение прекратить огонь."У нас нет конкретного мирного плана, мы уверены, что его можно выработать только вместе со сторонами (конфликта), но уверены также и в том, что для диалога нужно прекращение огня, потому что до этого нереально проводить результативные переговоры", - рассказал Гуйяш.8 июля, в понедельник, Орбан в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
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украина, венгрия, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, мирные переговоры
У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявил офис Орбана
Офис Орбана: мирный план по Украине должны создать стороны конфликта
БУДАПЕШТ, 8 июл - ПРАЙМ. Мирный план по Украине должны выработать стороны конфликта, но сначала нужно прекращение огня. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Виктор Орбан с прошлой недели совершает визиты в разные страны в рамках "миссии мира" по урегулированию ситуации на Украине. 2 июля он посетил с визитом Киев, где побеседовал с Владимиром Зеленским. Венгерский лидер призвал ВСУ прекратить огонь ради ускорения переговоров, но получил отрицательный ответ.
Кроме того, Орбан 5 июля прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он узнал позицию Москвы по конфликту, а также передал российскому лидеру реакцию Зеленского на предложение прекратить огонь.
"У нас нет конкретного мирного плана, мы уверены, что его можно выработать только вместе со сторонами (конфликта), но уверены также и в том, что для диалога нужно прекращение огня, потому что до этого нереально проводить результативные переговоры", - рассказал Гуйяш.
8 июля, в понедельник, Орбан в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
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