Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявил офис Орбана - 08.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240708/vengriya-849905150.html
У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявил офис Орбана
У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявил офис Орбана - 08.07.2024, ПРАЙМ
У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявил офис Орбана
Мирный план по Украине должны выработать стороны конфликта, но сначала нужно прекращение огня. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T11:18+0300
2024-07-08T11:18+0300
спецоперация на украине
украина
венгрия
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/67/841266755_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d805272ab55415e125a3720cfce6eece.jpg
БУДАПЕШТ, 8 июл - ПРАЙМ. Мирный план по Украине должны выработать стороны конфликта, но сначала нужно прекращение огня. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Виктор Орбан с прошлой недели совершает визиты в разные страны в рамках "миссии мира" по урегулированию ситуации на Украине. 2 июля он посетил с визитом Киев, где побеседовал с Владимиром Зеленским. Венгерский лидер призвал ВСУ прекратить огонь ради ускорения переговоров, но получил отрицательный ответ.Кроме того, Орбан 5 июля прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он узнал позицию Москвы по конфликту, а также передал российскому лидеру реакцию Зеленского на предложение прекратить огонь."У нас нет конкретного мирного плана, мы уверены, что его можно выработать только вместе со сторонами (конфликта), но уверены также и в том, что для диалога нужно прекращение огня, потому что до этого нереально проводить результативные переговоры", - рассказал Гуйяш.8 июля, в понедельник, Орбан в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
https://1prime.ru/20240707/peregovory-849889682.html
украина
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/67/841266755_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1fa7a1c1615cc4f5899d42cc16e4b48f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, венгрия, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, мирные переговоры
11:18 08.07.2024
 
У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявил офис Орбана

Офис Орбана: мирный план по Украине должны создать стороны конфликта

CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace FlagsБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace Flags
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 8 июл - ПРАЙМ. Мирный план по Украине должны выработать стороны конфликта, но сначала нужно прекращение огня. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Виктор Орбан с прошлой недели совершает визиты в разные страны в рамках "миссии мира" по урегулированию ситуации на Украине. 2 июля он посетил с визитом Киев, где побеседовал с Владимиром Зеленским. Венгерский лидер призвал ВСУ прекратить огонь ради ускорения переговоров, но получил отрицательный ответ.
Кроме того, Орбан 5 июля прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он узнал позицию Москвы по конфликту, а также передал российскому лидеру реакцию Зеленского на предложение прекратить огонь.
"У нас нет конкретного мирного плана, мы уверены, что его можно выработать только вместе со сторонами (конфликта), но уверены также и в том, что для диалога нужно прекращение огня, потому что до этого нереально проводить результативные переговоры", - рассказал Гуйяш.
8 июля, в понедельник, Орбан в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
"Опровергла Запад". В Германии неожиданно оценили встречу Орбана и Путина
Вчера, 14:15
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВЕНГРИЯмирные переговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала