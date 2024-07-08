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"Выруби его". В США сделали заявление после ударов ВКС России по Украине

"Выруби его". В США сделали заявление после ударов ВКС России по Украине - 08.07.2024, ПРАЙМ

"Выруби его". В США сделали заявление после ударов ВКС России по Украине

ВКС России могут наносить удары по украинским стратегическим объектам, подпитывающим ВПК и вооружающим ВСУ. Об этом заявил разведчик ВС США в отставке Скотт... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T23:18+0300

2024-07-08T23:18+0300

2024-07-08T23:18+0300

спецоперация на украине

вкс россии

ракетные удары

всу

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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. ВКС России могут наносить удары по украинским стратегическим объектам, подпитывающим ВПК и вооружающим ВСУ. Об этом заявил разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel."Кто вам сказал, что нельзя бить по энергетической инфраструктуре? Мы просто разнесли иракскую энергоинфраструктуру в 1991 году. Это же сломит волю противника и желание биться дальше. <…> Если электричество питает промышленность, транспортную систему, если дает свет в командном пункте врага — выруби его", — сказал он.Риттер также напомнил, что американские войска систематически уничтожали железнодорожные пути, вагоны и составы с оружием для вермахта во время Второй мировой войны."Сделать так, чтобы противник не мог передвигаться — это твое законное право", — подчеркнул эксперт.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по украинским военным объектам и поразили все назначенные цели. ВС России в ответ на атаки ВСУ на гражданским объектам регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ, а также по инфраструктуре: энергетическим объектам, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://1prime.ru/20240707/vsu-849890960.html

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вкс россии, ракетные удары, всу