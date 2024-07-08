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"Выруби его". В США сделали заявление после ударов ВКС России по Украине
"Выруби его". В США сделали заявление после ударов ВКС России по Украине - 08.07.2024, ПРАЙМ
"Выруби его". В США сделали заявление после ударов ВКС России по Украине
ВКС России могут наносить удары по украинским стратегическим объектам, подпитывающим ВПК и вооружающим ВСУ. Об этом заявил разведчик ВС США в отставке Скотт... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T23:18+0300
2024-07-08T23:18+0300
2024-07-08T23:18+0300
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вкс россии
ракетные удары
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. ВКС России могут наносить удары по украинским стратегическим объектам, подпитывающим ВПК и вооружающим ВСУ. Об этом заявил разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel."Кто вам сказал, что нельзя бить по энергетической инфраструктуре? Мы просто разнесли иракскую энергоинфраструктуру в 1991 году. Это же сломит волю противника и желание биться дальше. <…> Если электричество питает промышленность, транспортную систему, если дает свет в командном пункте врага — выруби его", — сказал он.Риттер также напомнил, что американские войска систематически уничтожали железнодорожные пути, вагоны и составы с оружием для вермахта во время Второй мировой войны."Сделать так, чтобы противник не мог передвигаться — это твое законное право", — подчеркнул эксперт.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по украинским военным объектам и поразили все назначенные цели. ВС России в ответ на атаки ВСУ на гражданским объектам регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ, а также по инфраструктуре: энергетическим объектам, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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вкс россии, ракетные удары, всу
Спецоперация на Украине, ВКС России, ракетные удары, ВСУ
"Выруби его". В США сделали заявление после ударов ВКС России по Украине
Экс-разведчик Риттер назвал стратегические объекты Киева легитимной целью ВКС РФ
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ.
ВКС России могут наносить удары по украинским стратегическим объектам, подпитывающим ВПК и вооружающим ВСУ. Об этом заявил разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel
.
"Кто вам сказал, что нельзя бить по энергетической инфраструктуре? Мы просто разнесли иракскую энергоинфраструктуру в 1991 году. Это же сломит волю противника и желание биться дальше. <…> Если электричество питает промышленность, транспортную систему, если дает свет в командном пункте врага — выруби его", — сказал он.
Риттер также напомнил, что американские войска систематически уничтожали железнодорожные пути, вагоны и составы с оружием для вермахта во время Второй мировой войны.
"Сделать так, чтобы противник не мог передвигаться — это твое законное право", — подчеркнул эксперт.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по украинским военным объектам и поразили все назначенные цели. ВС России в ответ на атаки ВСУ на гражданским объектам регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ, а также по инфраструктуре: энергетическим объектам, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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