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"Скумбрия издевается?" Зеленская взбесила украинцев "Уроками счастья"
"Скумбрия издевается?" Зеленская взбесила украинцев "Уроками счастья" - 08.07.2024, ПРАЙМ
"Скумбрия издевается?" Зеленская взбесила украинцев "Уроками счастья"
Супруга Владимира Зеленского Елена буквально привела в ярость украинцев, опубликовав в соцсетях объявление о запуске курса "Уроки счастья" для школьников. Об... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T08:47+0300
2024-07-08T08:47+0300
2024-07-08T09:22+0300
елена зеленская
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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Супруга Владимира Зеленского Елена буквально привела в ярость украинцев, опубликовав в соцсетях объявление о запуске курса "Уроки счастья" для школьников. Об этом пишет РИА Новости.Как поведала в публикации Зеленская, курс "Уроки счастья" представляет собой адаптацию программы Соединенных Штатов по эмоциональному обучению. Эти "уроки", по ее словам, будут проводится в школах в составе всеукраинской программы ментального здоровья. Примечательно, что указанную программу курирует сама Зеленская.Сообщение о старте "Уроков счастья" опубликовал в соцсети телеканал "Эспрессо" и тем самым вызвал бурный поток негативных комментариев.Так, комментатор Игорь Боднар написал: "Уроки счастья в укрытии. А еще зима впереди. Какое еще счастье ждет детей. Эта скумбрия (распространенное прозвище Елены Зеленской – прим. ред.) издевается?"Другой пользователь - Людмила Мищенко – напомнила Зеленской: "Счастье — это когда мир, светит солнце и зарубцевались раны!"А пользователь Валентина Червонюк с грустной иронией отметила: "Очень к месту во время долгой воздушной тревоги и отключения электроэнергии слушать "умные" идеи "недоледи".Ей вторила Валентина Стеценко: "Эта Зеленская будет рассказывать детям, как "зеленая" власть с каждым днем делает украинцев все несчастнее, доводя их до границ выживания? Наверное, у Зеленских и украинского народа разные представления о счастье, потому что они живут в разных реальностях".Еще один грустно-ироничный комментарий оставила Наталья Кузнецова: "А уроки будут проводить несчастные учителя!"
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елена зеленская, комментарии, публикация
Елена Зеленская, комментарии, публикация
"Скумбрия издевается?" Зеленская взбесила украинцев "Уроками счастья"
Елена Зеленская вызвала гнев украинцев объявлением о запуске "Уроков счастья"
МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ.
Супруга Владимира Зеленского Елена буквально привела в ярость украинцев, опубликовав в соцсетях объявление о запуске курса "Уроки счастья" для школьников. Об этом пишет РИА Новости
.
Как поведала в публикации Зеленская, курс "Уроки счастья" представляет собой адаптацию программы Соединенных Штатов по эмоциональному обучению. Эти "уроки", по ее словам, будут проводится в школах в составе всеукраинской программы ментального здоровья. Примечательно, что указанную программу курирует сама Зеленская.
Сообщение о старте "Уроков счастья" опубликовал в соцсети телеканал "Эспрессо" и тем самым вызвал бурный поток негативных комментариев.
Так, комментатор Игорь Боднар написал: "Уроки счастья в укрытии. А еще зима впереди. Какое еще счастье ждет детей. Эта скумбрия (распространенное прозвище Елены Зеленской – прим. ред.) издевается?"
На Украине не исключили коллапс энергетики уже этой зимой
Другой пользователь - Людмила Мищенко – напомнила Зеленской: "Счастье — это когда мир, светит солнце и зарубцевались раны!"
А пользователь Валентина Червонюк с грустной иронией отметила: "Очень к месту во время долгой воздушной тревоги и отключения электроэнергии слушать "умные" идеи "недоледи".
Ей вторила Валентина Стеценко: "Эта Зеленская будет рассказывать детям, как "зеленая" власть с каждым днем делает украинцев все несчастнее, доводя их до границ выживания? Наверное, у Зеленских и украинского народа разные представления о счастье, потому что они живут в разных реальностях".
Еще один грустно-ироничный комментарий оставила Наталья Кузнецова: "А уроки будут проводить несчастные учителя!"