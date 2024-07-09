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Банкам продлят срок вывода замороженных активов в отдельное юрлицо

Банкам продлят срок вывода замороженных активов в отдельное юрлицо - 09.07.2024, ПРАЙМ

Банкам продлят срок вывода замороженных активов в отдельное юрлицо

ЦБ РФ поддерживает продление для банков возможности вывести замороженные активы в отдельное юридическое лицо до 2027 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T16:20+0300

2024-07-09T16:20+0300

2024-07-09T16:20+0300

банк россии

банки

активы

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ поддерживает продление для банков возможности вывести замороженные активы в отдельное юридическое лицо до 2027 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Согласно материалам, размещенным в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Госдумы РФ, подготовлены поправки ко второму чтению законопроекта, предусматривающие продление на два года срока, в течение которого банки, попавшие под санкции, могут осуществлять реорганизацию, выделив заблокированные активы в отдельную компанию. Согласно действующему законодательству, срок окончания этого периода предусматривается 31 декабря 2024 года, законопроектом предлагается продлить его до 31 декабря 2026 года. "Мы поддерживаем продление срока действия механизма реорганизации банков, который позволяет банку передавать заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами из недружественных стран в отдельное юридическое лицо. Это один из способов решения проблемы заблокированных активов", - сказали в пресс-службе Банка России. Там также подчеркнули, что до конца года остается уже не так много времени, чтобы банки успели завершить все предусмотренные законодательством процедуры. "При этом со стороны банков мы видим спрос на этот механизм, и его продление представляется оправданным", - добавили в пресс-службе регулятора. В свою очередь, "Сбер" также сообщил, что поддерживает продление этого срока. "Сбер" поддерживает предложение о продлении сроков. Это позволит банкам провести необходимые процедуры с учетом всех особенностей, которые должны быть учтены в процессе работы с заблокированными активами и обязательствами", - сказал старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Тарас Скворцов. Заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сказал, что ВТБ все так же планирует выделить специальное общество по закону 292-ФЗ до конца 2024 года. "Выбор оптимальных стратегий по работе с заблокированными активами зависит от текущего законодательства как РФ, так и других стран, перспектив взыскания по судебным решениям и возможностям обмена/продажи таких активов", - добавил Пьянов.

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банки, активы