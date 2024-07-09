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Саудовская Аравия предупредила G7 насчет изъятия российских активов
Саудовская Аравия предупредила G7 насчет изъятия российских активов - 09.07.2024, ПРАЙМ
Саудовская Аравия предупредила G7 насчет изъятия российских активов
Саудовская Аравия предупредила страны G7, что продаст часть европейских облигаций в ответ на конфискацию российских активов, передает агентство Bloomberg со... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T21:54+0300
2024-07-09T21:54+0300
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экономика
россия
саудовская аравия
активы
замороженные российские активы
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия предупредила страны G7, что продаст часть европейских облигаций в ответ на конфискацию российских активов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Саудовская Аравия... намекнула в частном порядке, что может продать некоторые европейские долговые обязательства, если "Большая семерка" решит изъять почти 300 миллиардов долларов замороженных активов России", - говорится в сообщении агентства. По информации агентства, министерство финансов Саудовской Аравии уведомило "некоторых коллег из Большой семёрки" о том, что королевство не согласно с предложением об изъятии российских активов. Однако источники агентства не смогли уточнить, действовала ли Саудовская Аравия в своих интересах или из солидарности с Россией.По сведениям Bloomberg, европейские чиновники были обеспокоены тем, что другие страны могли бы последовать примеру Саудовской Аравии. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
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россия, саудовская аравия, активы, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, активы, замороженные российские активы
Саудовская Аравия предупредила G7 насчет изъятия российских активов
Bloomberg: Саудовская Аравия пригрозила G7 продать часть европейских облигаций
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ.
Саудовская Аравия предупредила страны G7, что продаст часть европейских облигаций в ответ на конфискацию российских активов, передает агентство Bloomberg
со ссылкой на источники.
"Саудовская Аравия... намекнула в частном порядке, что может продать некоторые европейские долговые обязательства, если "Большая семерка" решит изъять почти 300 миллиардов долларов замороженных активов России", - говорится в сообщении агентства.
По информации агентства, министерство финансов Саудовской Аравии уведомило "некоторых коллег из Большой семёрки" о том, что королевство не согласно с предложением об изъятии российских активов. Однако источники агентства не смогли уточнить, действовала ли Саудовская Аравия в своих интересах или из солидарности с Россией.
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По сведениям Bloomberg, европейские чиновники были обеспокоены тем, что другие страны могли бы последовать примеру Саудовской Аравии.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.