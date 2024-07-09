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Саудовская Аравия предупредила G7 насчет изъятия российских активов

Саудовская Аравия предупредила G7 насчет изъятия российских активов - 09.07.2024, ПРАЙМ

Саудовская Аравия предупредила G7 насчет изъятия российских активов

Саудовская Аравия предупредила страны G7, что продаст часть европейских облигаций в ответ на конфискацию российских активов, передает агентство Bloomberg со... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T21:54+0300

2024-07-09T21:54+0300

2024-07-09T21:54+0300

экономика

россия

саудовская аравия

активы

замороженные российские активы

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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия предупредила страны G7, что продаст часть европейских облигаций в ответ на конфискацию российских активов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Саудовская Аравия... намекнула в частном порядке, что может продать некоторые европейские долговые обязательства, если "Большая семерка" решит изъять почти 300 миллиардов долларов замороженных активов России", - говорится в сообщении агентства. По информации агентства, министерство финансов Саудовской Аравии уведомило "некоторых коллег из Большой семёрки" о том, что королевство не согласно с предложением об изъятии российских активов. Однако источники агентства не смогли уточнить, действовала ли Саудовская Аравия в своих интересах или из солидарности с Россией.По сведениям Bloomberg, европейские чиновники были обеспокоены тем, что другие страны могли бы последовать примеру Саудовской Аравии. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.

https://1prime.ru/20240703/vodka-849709664.html

саудовская аравия

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