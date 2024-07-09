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Комитет СФ поддержал индексацию акцизов на табак и алкоголь

Комитет СФ поддержал индексацию акцизов на табак и алкоголь - 09.07.2024, ПРАЙМ

Комитет СФ поддержал индексацию акцизов на табак и алкоголь

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предварительно рассмотрел и поддержал законопроект, которым, в частности, предполагается ежегодная... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T20:35+0300

2024-07-09T20:35+0300

2024-07-09T20:35+0300

экономика

россия

совфед

акциз

акцизы на алкогольную продукцию

табак

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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предварительно рассмотрел и поддержал законопроект, которым, в частности, предполагается ежегодная индексация на 4% в течение трех лет акцизов на табак и алкоголь, передает корреспондент РИА Новости. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Госдума рассмотрит инициативу в третьем, окончательном чтении 10 июля. На этот день также запланировано её обсуждение в Совете Федерации. АКЦИЗЫ НА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ Документ устанавливает акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) на 2025 год в размере 4657 рублей за килограмм, на 2026 год — 4843 рубля, на 2027 год — 5037 рублей. При этом акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, в 2025 году составит 9807 рублей за килограмм, в 2026 году — 10 199 рублей, в 2027 году — 10 607 рублей; а на жидкости для электронных систем доставки никотина — 44 рубля, 46 рублей и 48 рублей за миллиграмм соответственно. Ставка акциза на сигары на 2025 год составит 315 рублей за штуку, в 2026 году — 328 рублей, в 2027 году — 341 рубль; на сигариллы (сигариты), биди, кретек — соответственно 4485 рублей, 4664 рубля и 4851 рубль за тысячу штук. Для сигарет и папирос ставка акциза на 2025 год определена в 2945 рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4000 рублей за тысячу штук; на 2026 год — 3063 рубля плюс 16%, но не менее 4160 рублей; на 2027 год - 3186 рублей плюс 16%, но не менее 4326 рублей. Также вводится акциз на никотиновое сырье: на 2025 год в размере 2,2 рубля за миллиграмм, на 2026 год — 2,3 рубля, на 2027 год — 2,4 рубля; на бестабачную никотиносодержащую смесь для нагревания — 925 рублей, 962 рубля и 1000 рублей за килограмм соответственно. При реализации таких смесей и жидкостей для электронных систем доставки никотина предусмотрена возможность применения вычета сумм акциза, уплаченных при приобретении или ввозе никотинового сырья, фактически использованного для производства такой реализованной продукции. Кроме того, вводится госпошлина в размере 3500 рублей за выдачу свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с никотиновым сырьем. АКЦИЗЫ НА СПИРТОСОДЕРЖАЩУЮ ПРОДУКЦИЮ Акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию крепостью свыше 18% на 2025 год составят 673 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, на 2026 год — 700 рублей, на 2027 год — 728 рублей; крепостью до 18% — 148 рублей, 154 рубля и 160 рублей соответственно. Для крепленого (ликерного) вина, крепленого вина наливом, винных, виноградосодержащих и плодовых алкогольных напитков акцизы составят на 2025 год 148 рублей за литр, на 2026 год — 154 рубля, на 2027 год — 160 рублей; для игристых вин, включая российское шампанское, — 125 рублей, 130 рублей и 135 рублей соответственно; для других вин, в том числе фруктовых, и плодовой алкогольной продукции — 113 рублей, 118 рублей и 123 рубля. Акциз на виноградное и плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом, устанавливается на 2025 год в размере 38 рублей за литр, на 2026 год — 40 рублей, на 2027 год — 42 рубля; на пиво с долей этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6%, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху — 27 рублей, 28 рублей и 29 рублей соответственно; на более крепкое пиво — 51 рубль, 53 рубля и 55 рублей. Некоторые изменения вносятся для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению. Для этого спиртосодержащие лекарственные средства и препараты, не включенные в перечни фармацевтической продукции, а также фармацевтическая субстанция этилового спирта признаются подакцизными товарами. При этом для такой фармсубстанции с 2025 года устанавливается нулевая ставка акциза при ее реализации аптекам, медорганизациям, фармпроизводителям, аккредитованным испытательным лабораториям (центрам). Акциз на эту фармсубстанцию будет приниматься к вычету при производстве ряда лекарств и препаратов, а также медицинских изделий. Причем компаниям, использующим менее 500 тысяч литров фармсубстанции в год, вычет будет предоставляться без представления документов, подтверждающих ее целевое использование. Помимо этого, вводится единый подход, позволяющий покупать с нулевой ставкой акциза лишь денатурированный спирт для его использования в целях производства парфюмерной продукции, бытовой химии, полиграфических красок, гелей, кремов на гелевой основе.

https://1prime.ru/20240709/tabak-849950669.html

https://1prime.ru/20240709/alkogol-849950414.html

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россия, совфед, акциз, акцизы на алкогольную продукцию, табак