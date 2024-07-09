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Комитет СФ поддержал индексацию акцизов на табак и алкоголь
Комитет СФ поддержал индексацию акцизов на табак и алкоголь - 09.07.2024, ПРАЙМ
Комитет СФ поддержал индексацию акцизов на табак и алкоголь
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предварительно рассмотрел и поддержал законопроект, которым, в частности, предполагается ежегодная... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T20:35+0300
2024-07-09T20:35+0300
2024-07-09T20:35+0300
экономика
россия
совфед
акциз
акцизы на алкогольную продукцию
табак
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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предварительно рассмотрел и поддержал законопроект, которым, в частности, предполагается ежегодная индексация на 4% в течение трех лет акцизов на табак и алкоголь, передает корреспондент РИА Новости. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Госдума рассмотрит инициативу в третьем, окончательном чтении 10 июля. На этот день также запланировано её обсуждение в Совете Федерации. АКЦИЗЫ НА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ Документ устанавливает акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) на 2025 год в размере 4657 рублей за килограмм, на 2026 год — 4843 рубля, на 2027 год — 5037 рублей. При этом акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, в 2025 году составит 9807 рублей за килограмм, в 2026 году — 10 199 рублей, в 2027 году — 10 607 рублей; а на жидкости для электронных систем доставки никотина — 44 рубля, 46 рублей и 48 рублей за миллиграмм соответственно. Ставка акциза на сигары на 2025 год составит 315 рублей за штуку, в 2026 году — 328 рублей, в 2027 году — 341 рубль; на сигариллы (сигариты), биди, кретек — соответственно 4485 рублей, 4664 рубля и 4851 рубль за тысячу штук. Для сигарет и папирос ставка акциза на 2025 год определена в 2945 рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4000 рублей за тысячу штук; на 2026 год — 3063 рубля плюс 16%, но не менее 4160 рублей; на 2027 год - 3186 рублей плюс 16%, но не менее 4326 рублей. Также вводится акциз на никотиновое сырье: на 2025 год в размере 2,2 рубля за миллиграмм, на 2026 год — 2,3 рубля, на 2027 год — 2,4 рубля; на бестабачную никотиносодержащую смесь для нагревания — 925 рублей, 962 рубля и 1000 рублей за килограмм соответственно. При реализации таких смесей и жидкостей для электронных систем доставки никотина предусмотрена возможность применения вычета сумм акциза, уплаченных при приобретении или ввозе никотинового сырья, фактически использованного для производства такой реализованной продукции. Кроме того, вводится госпошлина в размере 3500 рублей за выдачу свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с никотиновым сырьем. АКЦИЗЫ НА СПИРТОСОДЕРЖАЩУЮ ПРОДУКЦИЮ Акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию крепостью свыше 18% на 2025 год составят 673 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, на 2026 год — 700 рублей, на 2027 год — 728 рублей; крепостью до 18% — 148 рублей, 154 рубля и 160 рублей соответственно. Для крепленого (ликерного) вина, крепленого вина наливом, винных, виноградосодержащих и плодовых алкогольных напитков акцизы составят на 2025 год 148 рублей за литр, на 2026 год — 154 рубля, на 2027 год — 160 рублей; для игристых вин, включая российское шампанское, — 125 рублей, 130 рублей и 135 рублей соответственно; для других вин, в том числе фруктовых, и плодовой алкогольной продукции — 113 рублей, 118 рублей и 123 рубля. Акциз на виноградное и плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом, устанавливается на 2025 год в размере 38 рублей за литр, на 2026 год — 40 рублей, на 2027 год — 42 рубля; на пиво с долей этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6%, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху — 27 рублей, 28 рублей и 29 рублей соответственно; на более крепкое пиво — 51 рубль, 53 рубля и 55 рублей. Некоторые изменения вносятся для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению. Для этого спиртосодержащие лекарственные средства и препараты, не включенные в перечни фармацевтической продукции, а также фармацевтическая субстанция этилового спирта признаются подакцизными товарами. При этом для такой фармсубстанции с 2025 года устанавливается нулевая ставка акциза при ее реализации аптекам, медорганизациям, фармпроизводителям, аккредитованным испытательным лабораториям (центрам). Акциз на эту фармсубстанцию будет приниматься к вычету при производстве ряда лекарств и препаратов, а также медицинских изделий. Причем компаниям, использующим менее 500 тысяч литров фармсубстанции в год, вычет будет предоставляться без представления документов, подтверждающих ее целевое использование. Помимо этого, вводится единый подход, позволяющий покупать с нулевой ставкой акциза лишь денатурированный спирт для его использования в целях производства парфюмерной продукции, бытовой химии, полиграфических красок, гелей, кремов на гелевой основе.
https://1prime.ru/20240709/tabak-849950669.html
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россия, совфед, акциз, акцизы на алкогольную продукцию, табак
Экономика, РОССИЯ, Совфед, акциз, акцизы на алкогольную продукцию, табак
МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предварительно рассмотрел и поддержал законопроект, которым, в частности, предполагается ежегодная индексация на 4% в течение трех лет акцизов на табак и алкоголь, передает корреспондент РИА Новости.
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Госдума рассмотрит инициативу в третьем, окончательном чтении 10 июля. На этот день также запланировано её обсуждение в Совете Федерации.
АКЦИЗЫ НА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Документ устанавливает акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) на 2025 год в размере 4657 рублей за килограмм, на 2026 год — 4843 рубля, на 2027 год — 5037 рублей.
При этом акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, в 2025 году составит 9807 рублей за килограмм, в 2026 году — 10 199 рублей, в 2027 году — 10 607 рублей; а на жидкости для электронных систем доставки никотина — 44 рубля, 46 рублей и 48 рублей за миллиграмм соответственно.
Госдума во II чтении поддержала индексацию акцизов на табачную продукцию
Ставка акциза на сигары на 2025 год составит 315 рублей за штуку, в 2026 году — 328 рублей, в 2027 году — 341 рубль; на сигариллы (сигариты), биди, кретек — соответственно 4485 рублей, 4664 рубля и 4851 рубль за тысячу штук.
Для сигарет и папирос ставка акциза на 2025 год определена в 2945 рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4000 рублей за тысячу штук; на 2026 год — 3063 рубля плюс 16%, но не менее 4160 рублей; на 2027 год - 3186 рублей плюс 16%, но не менее 4326 рублей.
Также вводится акциз на никотиновое сырье: на 2025 год в размере 2,2 рубля за миллиграмм, на 2026 год — 2,3 рубля, на 2027 год — 2,4 рубля; на бестабачную никотиносодержащую смесь для нагревания — 925 рублей, 962 рубля и 1000 рублей за килограмм соответственно.
При реализации таких смесей и жидкостей для электронных систем доставки никотина предусмотрена возможность применения вычета сумм акциза, уплаченных при приобретении или ввозе никотинового сырья, фактически использованного для производства такой реализованной продукции. Кроме того, вводится госпошлина в размере 3500 рублей за выдачу свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с никотиновым сырьем.
АКЦИЗЫ НА СПИРТОСОДЕРЖАЩУЮ ПРОДУКЦИЮ
Акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию крепостью свыше 18% на 2025 год составят 673 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, на 2026 год — 700 рублей, на 2027 год — 728 рублей; крепостью до 18% — 148 рублей, 154 рубля и 160 рублей соответственно.
Для крепленого (ликерного) вина, крепленого вина наливом, винных, виноградосодержащих и плодовых алкогольных напитков акцизы составят на 2025 год 148 рублей за литр, на 2026 год — 154 рубля, на 2027 год — 160 рублей; для игристых вин, включая российское шампанское, — 125 рублей, 130 рублей и 135 рублей соответственно; для других вин, в том числе фруктовых, и плодовой алкогольной продукции — 113 рублей, 118 рублей и 123 рубля.
Акциз на виноградное и плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом, устанавливается на 2025 год в размере 38 рублей за литр, на 2026 год — 40 рублей, на 2027 год — 42 рубля; на пиво с долей этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6%, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху — 27 рублей, 28 рублей и 29 рублей соответственно; на более крепкое пиво — 51 рубль, 53 рубля и 55 рублей.
Госдума во II чтении поддержала индексацию акцизов на алкогольную продукцию
Некоторые изменения вносятся для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению. Для этого спиртосодержащие лекарственные средства и препараты, не включенные в перечни фармацевтической продукции, а также фармацевтическая субстанция этилового спирта признаются подакцизными товарами.
При этом для такой фармсубстанции с 2025 года устанавливается нулевая ставка акциза при ее реализации аптекам, медорганизациям, фармпроизводителям, аккредитованным испытательным лабораториям (центрам). Акциз на эту фармсубстанцию будет приниматься к вычету при производстве ряда лекарств и препаратов, а также медицинских изделий.
Причем компаниям, использующим менее 500 тысяч литров фармсубстанции в год, вычет будет предоставляться без представления документов, подтверждающих ее целевое использование. Помимо этого, вводится единый подход, позволяющий покупать с нулевой ставкой акциза лишь денатурированный спирт для его использования в целях производства парфюмерной продукции, бытовой химии, полиграфических красок, гелей, кремов на гелевой основе.