https://1prime.ru/20240709/alkogol-849950414.html
Госдума во II чтении поддержала индексацию акцизов на алкогольную продукцию
Госдума во II чтении поддержала индексацию акцизов на алкогольную продукцию - 09.07.2024, ПРАЙМ
Госдума во II чтении поддержала индексацию акцизов на алкогольную продукцию
Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий ежегодную индексацию акцизов на алкогольную продукцию на 4% в ближайшие три года. Третье чтение | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:26+0300
2024-07-09T14:26+0300
2024-07-09T14:27+0300
налоги
алкоголь
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/97/842159792_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6460de1c44bc4c66b2f07461e6d22e4a.jpg
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий ежегодную индексацию акцизов на алкогольную продукцию на 4% в ближайшие три года. Третье чтение запланировано на 10 июля. Соответствующие изменения были поддержаны депутатами во вторник при рассмотрении во втором чтении поправок в Налоговый кодекс, направленных на совершенствование налоговой системы РФ. Акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию крепостью свыше 18% на 2025 год составят 673 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, на 2026 год — 700 рублей, на 2027 год — 728 рублей; крепостью до 18% — 148 рублей, 154 рубля и 160 рублей соответственно. Для крепленого (ликерного) вина, крепленого вина наливом, винных, виноградосодержащих и плодовых алкогольных напитков акцизы составят на 2025 год 148 рублей за литр, на 2026 год — 154 рубля, на 2027 год — 160 рублей; для игристых вин, включая российское шампанское, — 125 рублей, 130 рублей и 135 рублей соответственно; для других вин, в том числе фруктовых, и плодовой алкогольной продукции — 113 рублей, 118 рублей и 123 рубля. Акциз на виноградное и плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом, устанавливается на 2025 год в размере 38 рублей за литр, на 2026 год — 40 рублей, на 2027 год — 42 рубля; на пиво с долей этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6%, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху — 27 рублей, 28 рублей и 29 рублей соответственно; на более крепкое пиво — 51 рубль, 53 рубля и 55 рублей. Некоторые изменения вносятся для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению. Для этого спиртосодержащие лекарственные средства и препараты, не включенные в перечни фармацевтической продукции, а также фармацевтическая субстанция этилового спирта признаются подакцизными товарами. При этом для такой фармсубстанции с 2025 года устанавливается нулевая ставка акциза при ее реализации аптекам, медорганизациям, фармпроизводителям, аккредитованным испытательным лабораториям (центрам). Акциз на эту фармсубстанцию будет приниматься к вычету при производстве ряда лекарств и препаратов, а также медицинских изделий. Причем компаниям, использующим менее 500 тысяч литров фармсубстанции в год, вычет будет предоставляться без представления документов, подтверждающих ее целевое использование. Помимо этого, вводится единый подход, позволяющий покупать с нулевой ставкой акциза лишь денатурированный спирт для его использования в целях производства парфюмерной продукции, бытовой химии, полиграфических красок, гелей, кремов на гелевой основе.
https://1prime.ru/20240706/kntrafakt-849877100.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/97/842159792_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_170e360827c1bd1f3ff63620263740ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алкоголь, госдума
Налоги, алкоголь, Госдума
Госдума во II чтении поддержала индексацию акцизов на алкогольную продукцию
Госдума во II чтении поддержала индексацию акцизов на алкогольную продукцию
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий ежегодную индексацию акцизов на алкогольную продукцию на 4% в ближайшие три года. Третье чтение запланировано на 10 июля.
Соответствующие изменения были поддержаны депутатами во вторник при рассмотрении во втором чтении поправок в Налоговый кодекс, направленных на совершенствование налоговой системы РФ.
Акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию крепостью свыше 18% на 2025 год составят 673 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, на 2026 год — 700 рублей, на 2027 год — 728 рублей; крепостью до 18% — 148 рублей, 154 рубля и 160 рублей соответственно.
Для крепленого (ликерного) вина, крепленого вина наливом, винных, виноградосодержащих и плодовых алкогольных напитков акцизы составят на 2025 год 148 рублей за литр, на 2026 год — 154 рубля, на 2027 год — 160 рублей; для игристых вин, включая российское шампанское, — 125 рублей, 130 рублей и 135 рублей соответственно; для других вин, в том числе фруктовых, и плодовой алкогольной продукции — 113 рублей, 118 рублей и 123 рубля.
Акциз на виноградное и плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом, устанавливается на 2025 год в размере 38 рублей за литр, на 2026 год — 40 рублей, на 2027 год — 42 рубля; на пиво с долей этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6%, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху — 27 рублей, 28 рублей и 29 рублей соответственно; на более крепкое пиво — 51 рубль, 53 рубля и 55 рублей.
ФСБ накрыла крупный цех по производству контрафактного алкоголя
Некоторые изменения вносятся для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению. Для этого спиртосодержащие лекарственные средства и препараты, не включенные в перечни фармацевтической продукции, а также фармацевтическая субстанция этилового спирта признаются подакцизными товарами.
При этом для такой фармсубстанции с 2025 года устанавливается нулевая ставка акциза при ее реализации аптекам, медорганизациям, фармпроизводителям, аккредитованным испытательным лабораториям (центрам). Акциз на эту фармсубстанцию будет приниматься к вычету при производстве ряда лекарств и препаратов, а также медицинских изделий.
Причем компаниям, использующим менее 500 тысяч литров фармсубстанции в год, вычет будет предоставляться без представления документов, подтверждающих ее целевое использование. Помимо этого, вводится единый подход, позволяющий покупать с нулевой ставкой акциза лишь денатурированный спирт для его использования в целях производства парфюмерной продукции, бытовой химии, полиграфических красок, гелей, кремов на гелевой основе.