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Настроения на рынках позитивные. Но не в России - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Настроения на рынках позитивные. Но не в России
Настроения на рынках позитивные. Но не в России - 09.07.2024, ПРАЙМ
Настроения на рынках позитивные. Но не в России
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,9%, а японский индекс... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T09:39+0300
2024-07-09T09:39+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
курсы валют
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,9%, а японский индекс NIKKEI смог установить новый исторический максимум. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра подтягиваются на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра прибавляет 0,1%, торгуясь в районе 85,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, выделим выступления представителей ФРС США, в словах которых инвесторы будут искать указания на возможные дальнейшие шаги регулятора в рамках денежно-кредитной политики.По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, закончив сессию в районе 3 133 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем снижения российского рынка, что будет связано с дивидендными гэпами в нескольких акциях. В результате, индекс Мосбиржи продолжит негативную динамику и в ходе сессии может отступить ниже 3 100 пунктов. При этом на горизонте ближайших недель, на наш взгляд, для рынка останется актуальным диапазон 3 000 – 3 270 пунктов по индексу Мосбиржи.На валютной секции Московской биржи в понедельник рубль укрепился по отношению к китайской валюте, в результате чего пара юань/рубль отступила на 0,5%, закончив сессию в районе 11,91 рубля. Сегодня в ходе торгов китайская валюта может попытаться отыграть часть вчерашних потерь. Способствовать этому будет пониженная поддержка со стороны экспортеров и некоторое снижение цен на нефть в рамках понедельника. При этом, на наш взгляд, в текущий момент нет поводов для существенного изменения позиция рубля относительно основных мировых валют. Однако, ближе к концу месяца, на фоне роста поддержки со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, рубль может продемонстрировать волну укрепления.
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Богдан Зварич
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, курсы валют
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, Курсы валют
09:39 09.07.2024
 
Настроения на рынках позитивные. Но не в России

Аналитик Зварич: российский рынок акций продолжит снижаться во вторник

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,9%, а японский индекс NIKKEI смог установить новый исторический максимум. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра подтягиваются на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра прибавляет 0,1%, торгуясь в районе 85,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, выделим выступления представителей ФРС США, в словах которых инвесторы будут искать указания на возможные дальнейшие шаги регулятора в рамках денежно-кредитной политики.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, закончив сессию в районе 3 133 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем снижения российского рынка, что будет связано с дивидендными гэпами в нескольких акциях. В результате, индекс Мосбиржи продолжит негативную динамику и в ходе сессии может отступить ниже 3 100 пунктов. При этом на горизонте ближайших недель, на наш взгляд, для рынка останется актуальным диапазон 3 000 – 3 270 пунктов по индексу Мосбиржи.
На валютной секции Московской биржи в понедельник рубль укрепился по отношению к китайской валюте, в результате чего пара юань/рубль отступила на 0,5%, закончив сессию в районе 11,91 рубля. Сегодня в ходе торгов китайская валюта может попытаться отыграть часть вчерашних потерь. Способствовать этому будет пониженная поддержка со стороны экспортеров и некоторое снижение цен на нефть в рамках понедельника. При этом, на наш взгляд, в текущий момент нет поводов для существенного изменения позиция рубля относительно основных мировых валют. Однако, ближе к концу месяца, на фоне роста поддержки со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, рубль может продемонстрировать волну укрепления.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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