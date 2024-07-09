Настроения на рынках позитивные. Но не в России

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,9%, а японский индекс NIKKEI смог установить новый исторический максимум. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра подтягиваются на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра прибавляет 0,1%, торгуясь в районе 85,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, выделим выступления представителей ФРС США, в словах которых инвесторы будут искать указания на возможные дальнейшие шаги регулятора в рамках денежно-кредитной политики.По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, закончив сессию в районе 3 133 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем снижения российского рынка, что будет связано с дивидендными гэпами в нескольких акциях. В результате, индекс Мосбиржи продолжит негативную динамику и в ходе сессии может отступить ниже 3 100 пунктов. При этом на горизонте ближайших недель, на наш взгляд, для рынка останется актуальным диапазон 3 000 – 3 270 пунктов по индексу Мосбиржи.На валютной секции Московской биржи в понедельник рубль укрепился по отношению к китайской валюте, в результате чего пара юань/рубль отступила на 0,5%, закончив сессию в районе 11,91 рубля. Сегодня в ходе торгов китайская валюта может попытаться отыграть часть вчерашних потерь. Способствовать этому будет пониженная поддержка со стороны экспортеров и некоторое снижение цен на нефть в рамках понедельника. При этом, на наш взгляд, в текущий момент нет поводов для существенного изменения позиция рубля относительно основных мировых валют. Однако, ближе к концу месяца, на фоне роста поддержки со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, рубль может продемонстрировать волну укрепления.
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,9%, а японский индекс NIKKEI смог установить новый исторический максимум. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра подтягиваются на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра прибавляет 0,1%, торгуясь в районе 85,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, выделим выступления представителей ФРС США, в словах которых инвесторы будут искать указания на возможные дальнейшие шаги регулятора в рамках денежно-кредитной политики.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, закончив сессию в районе 3 133 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем снижения российского рынка, что будет связано с дивидендными гэпами в нескольких акциях. В результате, индекс Мосбиржи продолжит негативную динамику и в ходе сессии может отступить ниже 3 100 пунктов. При этом на горизонте ближайших недель, на наш взгляд, для рынка останется актуальным диапазон 3 000 – 3 270 пунктов по индексу Мосбиржи.
На валютной секции Московской биржи в понедельник рубль укрепился по отношению к китайской валюте, в результате чего пара юань/рубль отступила на 0,5%, закончив сессию в районе 11,91 рубля. Сегодня в ходе торгов китайская валюта может попытаться отыграть часть вчерашних потерь. Способствовать этому будет пониженная поддержка со стороны экспортеров и некоторое снижение цен на нефть в рамках понедельника. При этом, на наш взгляд, в текущий момент нет поводов для существенного изменения позиция рубля относительно основных мировых валют. Однако, ближе к концу месяца, на фоне роста поддержки со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, рубль может продемонстрировать волну укрепления.
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