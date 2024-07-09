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Фактор давления на рынок акций - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Фактор давления на рынок акций
Фактор давления на рынок акций - 09.07.2024, ПРАЙМ
Фактор давления на рынок акций
Индекс Мосбиржи по позитивной пятничной инерции с утра понедельника прибавлял 0,7%, но сессия закрыта в -0,5% и чуть выше 3131 п. Удержать позитивную динамику... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T09:56+0300
2024-07-09T09:56+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
рынки
акции
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по позитивной пятничной инерции с утра понедельника прибавлял 0,7%, но сессия закрыта в -0,5% и чуть выше 3131 п. Удержать позитивную динамику вчера не удалось. Фактор давления на рынок акций в ближайшие дни и недели — дивидендные отсечки акций-тяжеловесов. Чисто технически в июле они отнимут у индекса до 2,5%, а основное давление на рынок будет именно на этой неделе — сегодня дивгэпы вниз в Роснефти и Татнефти. А уже в четверг будет большой разрыв из-за отсечки в Сбере: на фоне значительно веса акций банка в структуре бенчмарка это будет стоить индексу почти 50 пунктов провала.Сильнее рынка вчера вновь были акции Газпрома (+0,8%). Именно они в момент временно слабости рынка могут обеспечить поддержку и стабилизировать общую ситуацию. Там виден слом негативного сентимента на позитивный. Ближайшее сопротивление сразу над 129 руб., а так отскок может быть и до 134 руб.Слабее рынка акции Аэрофлота (-3,4%). По итогам июня они были лучшими с начала года на +85%, а теперь техническая коррекция с трехлетнего максимума под 65 руб. и до 56 руб. Технически пространство для маневра вниз еще есть, а к осени акции могут вновь пойти на взлет.Рубль ожидаемо дал отпор — инвалюты прекратили дорожать, юань не удержался выше 12 и на закрытии был у 11,9. Краткосрочно пара CNY/RUB может сходить еще пониже, скажем, на процент. Среднесрочно сильного падения инвалют уже не ждем, как и нет факторов для девальвации рубля — в общем боковик в границах 11,5–12.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, рынки, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Рынки, Акции
09:56 09.07.2024
 
Фактор давления на рынок акций

Аналитик Зельцер: индекс Мосбиржи не смог удержать позитивную динамику

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по позитивной пятничной инерции с утра понедельника прибавлял 0,7%, но сессия закрыта в -0,5% и чуть выше 3131 п. Удержать позитивную динамику вчера не удалось. Фактор давления на рынок акций в ближайшие дни и недели — дивидендные отсечки акций-тяжеловесов. Чисто технически в июле они отнимут у индекса до 2,5%, а основное давление на рынок будет именно на этой неделе — сегодня дивгэпы вниз в Роснефти и Татнефти. А уже в четверг будет большой разрыв из-за отсечки в Сбере: на фоне значительно веса акций банка в структуре бенчмарка это будет стоить индексу почти 50 пунктов провала.
Сильнее рынка вчера вновь были акции Газпрома (+0,8%). Именно они в момент временно слабости рынка могут обеспечить поддержку и стабилизировать общую ситуацию. Там виден слом негативного сентимента на позитивный. Ближайшее сопротивление сразу над 129 руб., а так отскок может быть и до 134 руб.
Слабее рынка акции Аэрофлота (-3,4%). По итогам июня они были лучшими с начала года на +85%, а теперь техническая коррекция с трехлетнего максимума под 65 руб. и до 56 руб. Технически пространство для маневра вниз еще есть, а к осени акции могут вновь пойти на взлет.
Рубль ожидаемо дал отпор — инвалюты прекратили дорожать, юань не удержался выше 12 и на закрытии был у 11,9. Краткосрочно пара CNY/RUB может сходить еще пониже, скажем, на процент. Среднесрочно сильного падения инвалют уже не ждем, как и нет факторов для девальвации рубля — в общем боковик в границах 11,5–12.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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