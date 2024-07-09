МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по позитивной пятничной инерции с утра понедельника прибавлял 0,7%, но сессия закрыта в -0,5% и чуть выше 3131 п. Удержать позитивную динамику вчера не удалось. Фактор давления на рынок акций в ближайшие дни и недели — дивидендные отсечки акций-тяжеловесов. Чисто технически в июле они отнимут у индекса до 2,5%, а основное давление на рынок будет именно на этой неделе — сегодня дивгэпы вниз в Роснефти и Татнефти. А уже в четверг будет большой разрыв из-за отсечки в Сбере: на фоне значительно веса акций банка в структуре бенчмарка это будет стоить индексу почти 50 пунктов провала.Сильнее рынка вчера вновь были акции Газпрома (+0,8%). Именно они в момент временно слабости рынка могут обеспечить поддержку и стабилизировать общую ситуацию. Там виден слом негативного сентимента на позитивный. Ближайшее сопротивление сразу над 129 руб., а так отскок может быть и до 134 руб.Слабее рынка акции Аэрофлота (-3,4%). По итогам июня они были лучшими с начала года на +85%, а теперь техническая коррекция с трехлетнего максимума под 65 руб. и до 56 руб. Технически пространство для маневра вниз еще есть, а к осени акции могут вновь пойти на взлет.Рубль ожидаемо дал отпор — инвалюты прекратили дорожать, юань не удержался выше 12 и на закрытии был у 11,9. Краткосрочно пара CNY/RUB может сходить еще пониже, скажем, на процент. Среднесрочно сильного падения инвалют уже не ждем, как и нет факторов для девальвации рубля — в общем боковик в границах 11,5–12.
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по позитивной пятничной инерции с утра понедельника прибавлял 0,7%, но сессия закрыта в -0,5% и чуть выше 3131 п. Удержать позитивную динамику вчера не удалось. Фактор давления на рынок акций в ближайшие дни и недели — дивидендные отсечки акций-тяжеловесов. Чисто технически в июле они отнимут у индекса до 2,5%, а основное давление на рынок будет именно на этой неделе — сегодня дивгэпы вниз в Роснефти и Татнефти. А уже в четверг будет большой разрыв из-за отсечки в Сбере: на фоне значительно веса акций банка в структуре бенчмарка это будет стоить индексу почти 50 пунктов провала.
Сильнее рынка вчера вновь были акции Газпрома (+0,8%). Именно они в момент временно слабости рынка могут обеспечить поддержку и стабилизировать общую ситуацию. Там виден слом негативного сентимента на позитивный. Ближайшее сопротивление сразу над 129 руб., а так отскок может быть и до 134 руб.
Слабее рынка акции Аэрофлота (-3,4%). По итогам июня они были лучшими с начала года на +85%, а теперь техническая коррекция с трехлетнего максимума под 65 руб. и до 56 руб. Технически пространство для маневра вниз еще есть, а к осени акции могут вновь пойти на взлет.
Рубль ожидаемо дал отпор — инвалюты прекратили дорожать, юань не удержался выше 12 и на закрытии был у 11,9. Краткосрочно пара CNY/RUB может сходить еще пониже, скажем, на процент. Среднесрочно сильного падения инвалют уже не ждем, как и нет факторов для девальвации рубля — в общем боковик в границах 11,5–12.
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