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"Агроэкспорт" оценил потенциал экспорта продукции АПК России в Бахрейн

"Агроэкспорт" оценил потенциал экспорта продукции АПК России в Бахрейн - 09.07.2024, ПРАЙМ

"Агроэкспорт" оценил потенциал экспорта продукции АПК России в Бахрейн

Центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ оценивает потенциал экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ в Бахрейн к 2030 году в 40 миллионов долларов,... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T12:57+0300

2024-07-09T12:57+0300

2024-07-09T12:57+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ оценивает потенциал экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ в Бахрейн к 2030 году в 40 миллионов долларов, говорится в сообщении "Агроэкспорта". "По расчетам Федерального центра "Агроэкспорт", потенциал экспорта продукции АПК России в Бахрейн к 2030 году оценивается на уровне 40 миллионов долларов", - сказано в сообщении. Уточняется, что экспорт продукции АПК РФ в Бахрейн за 2018-2022 годы вырос в 2,3 раза и достиг рекордного уровня в 4,4 миллиона долларов. Основными товарными позициями в структуре российских поставок являются мясо и пищевые субпродукты птицы, а также шоколадные кондитерские изделия. По данным "Агроэкспорта", в 2023 году Бахрейн импортировал сельскохозяйственных товаров на сумму 2,2 миллиарда долларов. Наиболее востребованные на местном рыке импортные продовольственные товары - мясо птицы, сыры и творог, мучные кондитерские изделия, рис, говядина.

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апк, россия, бахрейн