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Россия и Индия будут взаимодействовать в авиастроении, заявил Орешкин - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Россия и Индия будут взаимодействовать в авиастроении, заявил Орешкин
Россия и Индия будут взаимодействовать в авиастроении, заявил Орешкин - 09.07.2024, ПРАЙМ
Россия и Индия будут взаимодействовать в авиастроении, заявил Орешкин
Россия и Индия намерены сотрудничать в авиастроительной отрасли, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T17:01+0300
2024-07-09T17:08+0300
политика
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
авиастроение
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия намерены сотрудничать в авиастроительной отрасли, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.Орешкин отметил, что промышленное сотрудничество является отдельной сферой взаимодействия между двумя странами и что взаимодействие будет присутствовать в сфере авиастроения, а также и в других современных отраслях.Он также отметил возможность сборки российских самолетов в Индии, не углубляясь в подробности конкретных проектов.Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди состоялись во вторник в Кремле, где также присутствовали представители обеих делегаций.
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, авиастроение
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди, авиастроение
17:01 09.07.2024 (обновлено: 17:08 09.07.2024)
 
Россия и Индия будут взаимодействовать в авиастроении, заявил Орешкин

Орешкин: Россия и Индия будут взаимодействовать в авиастроении

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин. ПМЭФ-2021
Максим Орешкин. ПМЭФ-2021 - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия намерены сотрудничать в авиастроительной отрасли, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.
Орешкин отметил, что промышленное сотрудничество является отдельной сферой взаимодействия между двумя странами и что взаимодействие будет присутствовать в сфере авиастроения, а также и в других современных отраслях.
Он также отметил возможность сборки российских самолетов в Индии, не углубляясь в подробности конкретных проектов.
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди состоялись во вторник в Кремле, где также присутствовали представители обеих делегаций.
Российско-индийские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
Путин и Моди поставили цель достичь товарооборота в 100 млрд долларов
16:55
 
ПолитикаРОССИЯИНДИЯВладимир ПутинНарендра Модиавиастроение
 
 
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