https://1prime.ru/20240709/aviastroenie-849961735.html

Россия и Индия будут взаимодействовать в авиастроении, заявил Орешкин

Россия и Индия будут взаимодействовать в авиастроении, заявил Орешкин - 09.07.2024, ПРАЙМ

Россия и Индия будут взаимодействовать в авиастроении, заявил Орешкин

Россия и Индия намерены сотрудничать в авиастроительной отрасли, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T17:01+0300

2024-07-09T17:01+0300

2024-07-09T17:08+0300

политика

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владимир путин

нарендра моди

авиастроение

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия намерены сотрудничать в авиастроительной отрасли, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.Орешкин отметил, что промышленное сотрудничество является отдельной сферой взаимодействия между двумя странами и что взаимодействие будет присутствовать в сфере авиастроения, а также и в других современных отраслях.Он также отметил возможность сборки российских самолетов в Индии, не углубляясь в подробности конкретных проектов.Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди состоялись во вторник в Кремле, где также присутствовали представители обеих делегаций.

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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, авиастроение