https://1prime.ru/20240709/aviastroenie-849961735.html
Россия и Индия будут взаимодействовать в авиастроении, заявил Орешкин
Россия и Индия будут взаимодействовать в авиастроении, заявил Орешкин - 09.07.2024, ПРАЙМ
Россия и Индия будут взаимодействовать в авиастроении, заявил Орешкин
Россия и Индия намерены сотрудничать в авиастроительной отрасли, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T17:01+0300
2024-07-09T17:01+0300
2024-07-09T17:08+0300
политика
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
авиастроение
https://cdnn.1prime.ru/img/83386/21/833862118_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fc82e945f9852414f5f9f89be183a285.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия намерены сотрудничать в авиастроительной отрасли, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.Орешкин отметил, что промышленное сотрудничество является отдельной сферой взаимодействия между двумя странами и что взаимодействие будет присутствовать в сфере авиастроения, а также и в других современных отраслях.Он также отметил возможность сборки российских самолетов в Индии, не углубляясь в подробности конкретных проектов.Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди состоялись во вторник в Кремле, где также присутствовали представители обеих делегаций.
https://1prime.ru/20240709/tovarooborot-849961019.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83386/21/833862118_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_64906e9a12343ffa7c0fee6fa248ce5b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, владимир путин, нарендра моди, авиастроение
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди, авиастроение
Россия и Индия будут взаимодействовать в авиастроении, заявил Орешкин
Орешкин: Россия и Индия будут взаимодействовать в авиастроении
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия намерены сотрудничать в авиастроительной отрасли, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.
Орешкин отметил, что промышленное сотрудничество является отдельной сферой взаимодействия между двумя странами и что взаимодействие будет присутствовать в сфере авиастроения, а также и в других современных отраслях.
Он также отметил возможность сборки российских самолетов в Индии, не углубляясь в подробности конкретных проектов.
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди состоялись во вторник в Кремле, где также присутствовали представители обеих делегаций.
Путин и Моди поставили цель достичь товарооборота в 100 млрд долларов