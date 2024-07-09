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Австрия создала спецкомиссию по выходу из контрактов с "Газпромом"

Австрия создала спецкомиссию по выходу из контрактов с "Газпромом" - 09.07.2024, ПРАЙМ

Австрия создала спецкомиссию по выходу из контрактов с "Газпромом"

Специальная комиссия, созданная министерством энергетики Австрии, изучит газовые контракты с "Газпромом", чтобы выяснить, возможен ли выход из них, пишет... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T16:42+0300

2024-07-09T16:42+0300

2024-07-09T16:42+0300

энергетика

австрия

газпром

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ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Специальная комиссия, созданная министерством энергетики Австрии, изучит газовые контракты с "Газпромом", чтобы выяснить, возможен ли выход из них, пишет австрийская газета der Standard. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер в феврале заявила о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом". Они действуют до 2040 года. Позже в OMV заявили, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ. Как отмечал в марте министр иностранных дел республики Александер Шалленберг, Австрия планирует к 2027 году полностью отказаться от российского газа. "OMV неоднократно подчеркивала, что досрочный выход из него (контракта с "Газпромом" на поставку газа в Австрию - ред.) невозможен. Однако точные условия соглашения до сих пор не известны общественности. Пролить свет на ситуацию призвана "Комиссия по газовой независимости", созданная министром климата Леонорой Гевесслер (партия зеленые, входит в правительственную коалицию)", - пишет газета. Уточняется, что комиссия изучит контракт и возможный выход из него, а также точные обстоятельства его подписания в 2018 году. Комиссию возглавляют бывшая председатель Верховного суда Ирмгард Грисс и профессор гражданского права Андреас Клетечка. Среди других членов комиссии - бывший генеральный глава компании E-Control Вальтер Больц и глава Австрийского института экономических исследований (Wifo) Габриэль Фельбермайр. Отмечается, что Австрия по-прежнему импортирует наибольшую часть газа именно из России. В марте 2024 года доля газа из РФ в импорте составляла 93%, в апреле - 81%, а в мае, по последним данным, - 90%. По данным издания, в абсолютных цифрах Австрия с марта по май текущего года импортировала из России больше газа, чем когда-либо с июня 2022 года.

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австрия, газпром