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В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека
В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека - 09.07.2024, ПРАЙМ
В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека
В результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли четыре мирных жителя, еще 20 получили ранения. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T09:29+0300
2024-07-09T09:29+0300
2024-07-09T09:46+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли четыре мирных жителя, еще 20 получили ранения. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Он также отметил, что за последние сутки регион подвергался обстрелам шесть раз. По его словам, еще 17 человек остаются в учреждениях здравоохранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.Гладков рассказал, что 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей получили повреждения. Он уточнил, что власти региона постараются как можно быстрее начать подготовительные работы.
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РОССИЯ, Белгородская область, ВСУ, Происшествия
В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека
Гладков: в Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли четыре мирных жителя, еще 20 получили ранения. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Он также отметил, что за последние сутки регион подвергался обстрелам шесть раз. По его словам, еще 17 человек остаются в учреждениях здравоохранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Гладков рассказал, что 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей получили повреждения. Он уточнил, что власти региона постараются как можно быстрее начать подготовительные работы.