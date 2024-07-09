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В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека

В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека - 09.07.2024, ПРАЙМ

В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека

В результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли четыре мирных жителя, еще 20 получили ранения. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T09:29+0300

2024-07-09T09:29+0300

2024-07-09T09:46+0300

россия

белгородская область

всу

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли четыре мирных жителя, еще 20 получили ранения. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Он также отметил, что за последние сутки регион подвергался обстрелам шесть раз. По его словам, еще 17 человек остаются в учреждениях здравоохранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.Гладков рассказал, что 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей получили повреждения. Он уточнил, что власти региона постараются как можно быстрее начать подготовительные работы.

белгородская область

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россия, белгородская область, всу