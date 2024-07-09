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Шаг вперед и два назад - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Шаг вперед и два назад
Шаг вперед и два назад - 09.07.2024, ПРАЙМ
Шаг вперед и два назад
Российский фондовый рынок не находит поводов для роста. Индекс Мосбиржи снизился в понедельник на 0,53% до 3132,58 пунктов, индекс РТС – на 0,57% до 1119,25... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T08:41+0300
2024-07-09T09:22+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849931002.jpg?1720506167
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок не находит поводов для роста. Индекс Мосбиржи снизился в понедельник на 0,53% до 3132,58 пунктов, индекс РТС – на 0,57% до 1119,25. Рубль немного укрепился. По отношению к китайскому юаню курс рубль повысился на 0,14%, несмотря на снижения нефтяных котировок.Котировки Brent опустились ниже 86 долларов за баррель из-за опасений перед замедлением американской экономики и уменьшения геополитических рисков в контексте возобновления переговоров между Израилем и ХАМАС. Сегодня Управление энергетической информации США (EIA) опубликует краткосрочный прогноз по ситуации на энергетических рынках, который может повлиять на динамику нефтяных котировок в краткосрочной перспективе.Министерство финансов США рассматривает возможность введения новых ограничений в отношении теневого флота России, хотя американские власти опасаются, что это может привести к росту цен на энергоносители перед президентскими выборами.Арбитражный суд Москвы возобновил рассмотрение иска НЛМК против ФАС. Компания оспаривает решение ФАС о коллективном доминировании в так называемом "деле металлургов". Ранее по данному делу был наложен штраф в размере 6,4 миллиарда рублей.В 2023 году грузооборот морских портов России увеличился на 5% и достиг почти 884 миллиона тонн. Росморречфлот ожидал увеличения грузооборота на 7% до более чем 950 миллионов тонн. В 2024 году планируется сохранить уровень перевалки 2023 года, но при этом будут приложены все усилия для увеличения объемов. Бенефициарами роста грузооборота могут стать компании НМТП и ДВМП.Novabev Group опубликовала операционные результаты за первое полугодие 2024 года. Общий объем отгрузок снизился на 1,5% по сравнению с прошлым годом и составил 6,9 миллиона декалитров. Количество магазинов ВинЛаб в июне достигло 1810, а объем продаж собственной розницы увеличился на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Группа компаний ЛСР планирует увеличить свое присутствие в ОАЭ, где сейчас ведется работа над пятью проектами в сфере недвижимости. Группа ЛСР продолжает концентрировать свои усилия на развитии в тех регионах, где она уже присутствует, включая Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург, Сочи, Ленинградскую и Московскую области. Ранее Группа ЛСР заняла I место в Санкт-Петербурге по вводу жилья за первое полугодие 2024 года с показателем 181,8 тыс. кв. м.Акционеры Транснефти одобрили выплату дивидендов за 2023 год в размере 177,2 рубля на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности на уровне 11,2%.
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Полина Щукина
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Полина Щукина
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, российский рынок акций
Мнения аналитиков, Мосбиржа, российский рынок акций
08:41 09.07.2024 (обновлено: 09:22 09.07.2024)
 
Шаг вперед и два назад

Аналитик Щукина: российский рынок акций не нашел поводов для роста

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Полина Щукина
Полина Щукина
Аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок не находит поводов для роста. Индекс Мосбиржи снизился в понедельник на 0,53% до 3132,58 пунктов, индекс РТС – на 0,57% до 1119,25. Рубль немного укрепился. По отношению к китайскому юаню курс рубль повысился на 0,14%, несмотря на снижения нефтяных котировок.
Котировки Brent опустились ниже 86 долларов за баррель из-за опасений перед замедлением американской экономики и уменьшения геополитических рисков в контексте возобновления переговоров между Израилем и ХАМАС. Сегодня Управление энергетической информации США (EIA) опубликует краткосрочный прогноз по ситуации на энергетических рынках, который может повлиять на динамику нефтяных котировок в краткосрочной перспективе.
Министерство финансов США рассматривает возможность введения новых ограничений в отношении теневого флота России, хотя американские власти опасаются, что это может привести к росту цен на энергоносители перед президентскими выборами.
Арбитражный суд Москвы возобновил рассмотрение иска НЛМК против ФАС. Компания оспаривает решение ФАС о коллективном доминировании в так называемом "деле металлургов". Ранее по данному делу был наложен штраф в размере 6,4 миллиарда рублей.
В 2023 году грузооборот морских портов России увеличился на 5% и достиг почти 884 миллиона тонн. Росморречфлот ожидал увеличения грузооборота на 7% до более чем 950 миллионов тонн. В 2024 году планируется сохранить уровень перевалки 2023 года, но при этом будут приложены все усилия для увеличения объемов. Бенефициарами роста грузооборота могут стать компании НМТП и ДВМП.
Novabev Group опубликовала операционные результаты за первое полугодие 2024 года. Общий объем отгрузок снизился на 1,5% по сравнению с прошлым годом и составил 6,9 миллиона декалитров. Количество магазинов ВинЛаб в июне достигло 1810, а объем продаж собственной розницы увеличился на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Группа компаний ЛСР планирует увеличить свое присутствие в ОАЭ, где сейчас ведется работа над пятью проектами в сфере недвижимости. Группа ЛСР продолжает концентрировать свои усилия на развитии в тех регионах, где она уже присутствует, включая Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург, Сочи, Ленинградскую и Московскую области. Ранее Группа ЛСР заняла I место в Санкт-Петербурге по вводу жилья за первое полугодие 2024 года с показателем 181,8 тыс. кв. м.
Акционеры Транснефти одобрили выплату дивидендов за 2023 год в размере 177,2 рубля на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности на уровне 11,2%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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