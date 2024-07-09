Шаг вперед и два назад

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок не находит поводов для роста. Индекс Мосбиржи снизился в понедельник на 0,53% до 3132,58 пунктов, индекс РТС – на 0,57% до 1119,25. Рубль немного укрепился. По отношению к китайскому юаню курс рубль повысился на 0,14%, несмотря на снижения нефтяных котировок.Котировки Brent опустились ниже 86 долларов за баррель из-за опасений перед замедлением американской экономики и уменьшения геополитических рисков в контексте возобновления переговоров между Израилем и ХАМАС. Сегодня Управление энергетической информации США (EIA) опубликует краткосрочный прогноз по ситуации на энергетических рынках, который может повлиять на динамику нефтяных котировок в краткосрочной перспективе.Министерство финансов США рассматривает возможность введения новых ограничений в отношении теневого флота России, хотя американские власти опасаются, что это может привести к росту цен на энергоносители перед президентскими выборами.Арбитражный суд Москвы возобновил рассмотрение иска НЛМК против ФАС. Компания оспаривает решение ФАС о коллективном доминировании в так называемом "деле металлургов". Ранее по данному делу был наложен штраф в размере 6,4 миллиарда рублей.В 2023 году грузооборот морских портов России увеличился на 5% и достиг почти 884 миллиона тонн. Росморречфлот ожидал увеличения грузооборота на 7% до более чем 950 миллионов тонн. В 2024 году планируется сохранить уровень перевалки 2023 года, но при этом будут приложены все усилия для увеличения объемов. Бенефициарами роста грузооборота могут стать компании НМТП и ДВМП.Novabev Group опубликовала операционные результаты за первое полугодие 2024 года. Общий объем отгрузок снизился на 1,5% по сравнению с прошлым годом и составил 6,9 миллиона декалитров. Количество магазинов ВинЛаб в июне достигло 1810, а объем продаж собственной розницы увеличился на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Группа компаний ЛСР планирует увеличить свое присутствие в ОАЭ, где сейчас ведется работа над пятью проектами в сфере недвижимости. Группа ЛСР продолжает концентрировать свои усилия на развитии в тех регионах, где она уже присутствует, включая Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург, Сочи, Ленинградскую и Московскую области. Ранее Группа ЛСР заняла I место в Санкт-Петербурге по вводу жилья за первое полугодие 2024 года с показателем 181,8 тыс. кв. м.Акционеры Транснефти одобрили выплату дивидендов за 2023 год в размере 177,2 рубля на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности на уровне 11,2%.
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок не находит поводов для роста. Индекс Мосбиржи снизился в понедельник на 0,53% до 3132,58 пунктов, индекс РТС – на 0,57% до 1119,25. Рубль немного укрепился. По отношению к китайскому юаню курс рубль повысился на 0,14%, несмотря на снижения нефтяных котировок.
Котировки Brent опустились ниже 86 долларов за баррель из-за опасений перед замедлением американской экономики и уменьшения геополитических рисков в контексте возобновления переговоров между Израилем и ХАМАС. Сегодня Управление энергетической информации США (EIA) опубликует краткосрочный прогноз по ситуации на энергетических рынках, который может повлиять на динамику нефтяных котировок в краткосрочной перспективе.
Министерство финансов США рассматривает возможность введения новых ограничений в отношении теневого флота России, хотя американские власти опасаются, что это может привести к росту цен на энергоносители перед президентскими выборами.
Арбитражный суд Москвы возобновил рассмотрение иска НЛМК против ФАС. Компания оспаривает решение ФАС о коллективном доминировании в так называемом "деле металлургов". Ранее по данному делу был наложен штраф в размере 6,4 миллиарда рублей.
В 2023 году грузооборот морских портов России увеличился на 5% и достиг почти 884 миллиона тонн. Росморречфлот ожидал увеличения грузооборота на 7% до более чем 950 миллионов тонн. В 2024 году планируется сохранить уровень перевалки 2023 года, но при этом будут приложены все усилия для увеличения объемов. Бенефициарами роста грузооборота могут стать компании НМТП и ДВМП.
Novabev Group опубликовала операционные результаты за первое полугодие 2024 года. Общий объем отгрузок снизился на 1,5% по сравнению с прошлым годом и составил 6,9 миллиона декалитров. Количество магазинов ВинЛаб в июне достигло 1810, а объем продаж собственной розницы увеличился на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Группа компаний ЛСР планирует увеличить свое присутствие в ОАЭ, где сейчас ведется работа над пятью проектами в сфере недвижимости. Группа ЛСР продолжает концентрировать свои усилия на развитии в тех регионах, где она уже присутствует, включая Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург, Сочи, Ленинградскую и Московскую области. Ранее Группа ЛСР заняла I место в Санкт-Петербурге по вводу жилья за первое полугодие 2024 года с показателем 181,8 тыс. кв. м.
Акционеры Транснефти одобрили выплату дивидендов за 2023 год в размере 177,2 рубля на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности на уровне 11,2%.
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