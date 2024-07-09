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Премьер-министр Индии примет участие в саммите БРИКС в Казани

Премьер-министр Индии примет участие в саммите БРИКС в Казани - 09.07.2024, ПРАЙМ

Премьер-министр Индии примет участие в саммите БРИКС в Казани

Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет участвовать в саммите БРИКС в Казани, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T17:12+0300

2024-07-09T17:12+0300

2024-07-09T17:31+0300

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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет участвовать в саммите БРИКС в Казани, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров. "Нарендра Моди заверил, что с удовольствием принимает приглашение президента Путина и будет участвовать в саммите БРИКС в октябре этого года в Казани", — сказал он журналистам.Лавров также добавил, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудили сотрудничество в "Группе 20", БРИКС и ШОС.С 1 января 2024 года Россия стала председателем БРИКС. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС увеличился до десяти стран. Численность населения организации составит 3,6 миллиарда человек — почти половину от общемирового показателя. Также страны БРИКС будут контролировать около 40% мировой добычи нефти и примерно 25% мирового экспорта товаров.Шестнадцатый саммит БРИКС будет проходить в Казани с 22 по 24 октября.

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брикс, казань, индия, нарендра моди