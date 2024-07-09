https://1prime.ru/20240709/byudzhet-849932535.html
Минфин: дефицит бюджета составил 929 миллиардов рублей
Минфин: дефицит бюджета составил 929 миллиардов рублей - 09.07.2024, ПРАЙМ
Минфин: дефицит бюджета составил 929 миллиардов рублей
Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июне текущего года, по предварительной оценке, составил 929 миллиарда рублей, или 0,5% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T09:32+0300
2024-07-09T09:32+0300
2024-07-09T09:37+0300
минфин
экономика
бюджет
дефицит бюджета
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac36f258828e433f92c9e86cde7062c7.jpg
МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июне текущего года, по предварительной оценке, составил 929 миллиарда рублей, или 0,5% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 68,5% - до 5,698 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26,6%, до 11,395 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте Минфина России."По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-июне 2024 года составил 17 093 млрд рублей, что на 38,0% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+24% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-июня 2024 года составил 18 022 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 22,3% г/г. В целом, в 2024 году объем расходов федерального бюджета формируется исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами "бюджетного правила"). Соответствующее увеличение объема расходов предусмотрено в поправках к федеральному закону о бюджете", - отмечает Минфин.Таким образом, следует, что по итогам января-июня 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 929 миллиарда рублей. Как отмечает Минфин, это на 1,421 триллиона рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года, тогда дефицит бюджета составлял 1,4% ВВП."Нефтегазовые доходы составили 5 698 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+68,5% г/г), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем", - говорится в сообщении.Как уточняет Минфин, накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов."При этом с учетом изменения прогноза социально экономического развития в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено некоторое снижение оценки поступления дополнительных нефтегазовых доходов (направляемых по итогам года в ФНБ) в 2024 году", - отметили в Минфине."Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 11 395 млрд рублей и увеличились на 26,6% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-июня выросли на 17,6%, и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. С учетом пересмотра в сторону повышения прогноза экономической активности и фактической траектории поступления крупнейших налогов в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено соответствующее увеличение ненефтегазовых доходов", - добавляется в сообщении.Динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-июне 2024 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, заключили в Минфине.
https://1prime.ru/20240708/pistorius-849928207.html
https://1prime.ru/20240708/minfin-849911934.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc1803407ecfd84c9b73a62fbfd11486.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин, бюджет, дефицит бюджета, россия
Минфин, Экономика, бюджет, дефицит бюджета, РОССИЯ
МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июне текущего года, по предварительной оценке, составил 929 миллиарда рублей, или 0,5% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 68,5% - до 5,698 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26,6%, до 11,395 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте Минфина России.
"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-июне 2024 года составил 17 093 млрд рублей, что на 38,0% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+24% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении.
"По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-июня 2024 года составил 18 022 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 22,3% г/г. В целом, в 2024 году объем расходов федерального бюджета формируется исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами "бюджетного правила"). Соответствующее увеличение объема расходов предусмотрено в поправках к федеральному закону о бюджете", - отмечает Минфин.
Таким образом, следует, что по итогам января-июня 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 929 миллиарда рублей. Как отмечает Минфин, это на 1,421 триллиона рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года, тогда дефицит бюджета составлял 1,4% ВВП.
"Нефтегазовые доходы составили 5 698 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+68,5% г/г), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем", - говорится в сообщении.
Писториус назвал согласованный проект бюджета на оборону ФРГ досадным
Как уточняет Минфин, накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.
"При этом с учетом изменения прогноза социально экономического развития в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено некоторое снижение оценки поступления дополнительных нефтегазовых доходов (направляемых по итогам года в ФНБ) в 2024 году", - отметили в Минфине.
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 11 395 млрд рублей и увеличились на 26,6% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-июня выросли на 17,6%, и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. С учетом пересмотра в сторону повышения прогноза экономической активности и фактической траектории поступления крупнейших налогов в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено соответствующее увеличение ненефтегазовых доходов", - добавляется в сообщении.
Динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-июне 2024 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, заключили в Минфине.
Минфин представил проект об упрощении передачи в аренду госимущества