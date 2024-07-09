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Срок внесения проекта бюджета России могут продлить
Срок внесения проекта бюджета России могут продлить - 09.07.2024, ПРАЙМ
Срок внесения проекта бюджета России могут продлить
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который переносит на 1 октября предельный срок внесения в текущем году проекта федерального бюджета на 2025-2027... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:56+0300
2024-07-09T14:56+0300
2024-07-09T14:56+0300
бюджет
госдума
законопроект
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который переносит на 1 октября предельный срок внесения в текущем году проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, а также продлевает до 10 лет срок софинансирования государством по программе долгосрочных сбережений граждан. Третье чтение запланировано на 10 июля. Первоначальная редакция вносила в Бюджетный кодекс (БК) и другие законодательные акты изменения, касающиеся списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам и направления в федеральный бюджет дополнительных доходов, возникающих в связи с введением пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ, а также акцизов на никотиновое сырье, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания и на фармацевтическую субстанцию этилового спирта. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, в том числе о переносе в текущем году предельного срока внесения правительством в Госдуму проекта трехлетнего бюджета с 15 сентября на 1 октября. Это связано с изменениями, которые вносятся в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы. Потребуется серьезная детальная проработка с точки зрения их влияния на бюджеты всех уровней, пояснял в пятницу глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Помимо этого, поправки увеличивают с трех до 10 лет срок софинансирования государством по программе долгосрочных сбережений граждан. В целях господдержки формирования долгосрочных сбережений федеральному бюджету могут предоставляться межбюджетные трансферты из бюджета Соцфонда РФ. Также поправки предусматривают зачисление в местные бюджеты всех поступлений по туристическому налогу, который планируется ввести с 2025 года. Законопроект также распределяет поступления по акцизу на природный газ для производства аммиака между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 83% и 17%. Такой же норматив распределения доходов между центром и субъектами РФ сохраняется и в отношении дополнительных доходов, поступающих в связи планируемым повышением ставок НДПИ на калийные соли, железную руду, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды. А муниципальным образованиям с 2025 года предоставляется право направлять экономию межбюджетных трансфертов по результатам закупок на финансирование муниципальных программ в рамках нацпроектов. Также вносятся изменения в целях ограничения ежегодного объема расходов субъектов РФ и муниципалитетов на исполнение концессионных обязательств. Эти ограничения не будут распространяться на концессионные соглашения, заключенные до 2025 года. Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлены иные сроки.
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бюджет, госдума, законопроект
бюджет, Госдума, законопроект
Срок внесения проекта бюджета России могут продлить
ГД во II чтении продлила до 1 октября срок внесения проекта бюджета на 2025-2027 гг
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который переносит на 1 октября предельный срок внесения в текущем году проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, а также продлевает до 10 лет срок софинансирования государством по программе долгосрочных сбережений граждан. Третье чтение запланировано на 10 июля.
Первоначальная редакция вносила в Бюджетный кодекс (БК) и другие законодательные акты изменения, касающиеся списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам и направления в федеральный бюджет дополнительных доходов, возникающих в связи с введением пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ, а также акцизов на никотиновое сырье, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания и на фармацевтическую субстанцию этилового спирта.
В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, в том числе о переносе в текущем году предельного срока внесения правительством в Госдуму проекта трехлетнего бюджета с 15 сентября на 1 октября. Это связано с изменениями, которые вносятся в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы. Потребуется серьезная детальная проработка с точки зрения их влияния на бюджеты всех уровней, пояснял в пятницу глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Помимо этого, поправки увеличивают с трех до 10 лет срок софинансирования государством по программе долгосрочных сбережений граждан. В целях господдержки формирования долгосрочных сбережений федеральному бюджету могут предоставляться межбюджетные трансферты из бюджета Соцфонда РФ. Также поправки предусматривают зачисление в местные бюджеты всех поступлений по туристическому налогу, который планируется ввести с 2025 года.
Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета России на нацпроекты
Законопроект также распределяет поступления по акцизу на природный газ для производства аммиака между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 83% и 17%. Такой же норматив распределения доходов между центром и субъектами РФ сохраняется и в отношении дополнительных доходов, поступающих в связи планируемым повышением ставок НДПИ на калийные соли, железную руду, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды.
А муниципальным образованиям с 2025 года предоставляется право направлять экономию межбюджетных трансфертов по результатам закупок на финансирование муниципальных программ в рамках нацпроектов. Также вносятся изменения в целях ограничения ежегодного объема расходов субъектов РФ и муниципалитетов на исполнение концессионных обязательств. Эти ограничения не будут распространяться на концессионные соглашения, заключенные до 2025 года.
Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлены иные сроки.