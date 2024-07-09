https://1prime.ru/20240709/byudzhet-849952806.html

Срок внесения проекта бюджета России могут продлить

Срок внесения проекта бюджета России могут продлить - 09.07.2024, ПРАЙМ

Срок внесения проекта бюджета России могут продлить

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который переносит на 1 октября предельный срок внесения в текущем году проекта федерального бюджета на 2025-2027... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:56+0300

2024-07-09T14:56+0300

2024-07-09T14:56+0300

бюджет

госдума

законопроект

https://cdnn.1prime.ru/img/77799/74/777997439_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_7702ba902c1cce7031067ef6a80f145a.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который переносит на 1 октября предельный срок внесения в текущем году проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, а также продлевает до 10 лет срок софинансирования государством по программе долгосрочных сбережений граждан. Третье чтение запланировано на 10 июля. Первоначальная редакция вносила в Бюджетный кодекс (БК) и другие законодательные акты изменения, касающиеся списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам и направления в федеральный бюджет дополнительных доходов, возникающих в связи с введением пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ, а также акцизов на никотиновое сырье, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания и на фармацевтическую субстанцию этилового спирта. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, в том числе о переносе в текущем году предельного срока внесения правительством в Госдуму проекта трехлетнего бюджета с 15 сентября на 1 октября. Это связано с изменениями, которые вносятся в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы. Потребуется серьезная детальная проработка с точки зрения их влияния на бюджеты всех уровней, пояснял в пятницу глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Помимо этого, поправки увеличивают с трех до 10 лет срок софинансирования государством по программе долгосрочных сбережений граждан. В целях господдержки формирования долгосрочных сбережений федеральному бюджету могут предоставляться межбюджетные трансферты из бюджета Соцфонда РФ. Также поправки предусматривают зачисление в местные бюджеты всех поступлений по туристическому налогу, который планируется ввести с 2025 года. Законопроект также распределяет поступления по акцизу на природный газ для производства аммиака между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 83% и 17%. Такой же норматив распределения доходов между центром и субъектами РФ сохраняется и в отношении дополнительных доходов, поступающих в связи планируемым повышением ставок НДПИ на калийные соли, железную руду, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды. А муниципальным образованиям с 2025 года предоставляется право направлять экономию межбюджетных трансфертов по результатам закупок на финансирование муниципальных программ в рамках нацпроектов. Также вносятся изменения в целях ограничения ежегодного объема расходов субъектов РФ и муниципалитетов на исполнение концессионных обязательств. Эти ограничения не будут распространяться на концессионные соглашения, заключенные до 2025 года. Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлены иные сроки.

https://1prime.ru/20240709/minfin-849935178.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бюджет, госдума, законопроект