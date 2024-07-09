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Комитет Совфеда поддержал поправки в федеральный бюджет РФ на 2024 год - 09.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Комитет Совфеда поддержал поправки в федеральный бюджет РФ на 2024 год
Комитет Совфеда поддержал поправки в федеральный бюджет РФ на 2024 год - 09.07.2024, ПРАЙМ
Комитет Совфеда поддержал поправки в федеральный бюджет РФ на 2024 год
Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам поддержал и рекомендовал к одобрению палатой закон об изменении параметров федерального бюджета на 2024 год,... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T17:27+0300
2024-07-09T17:27+0300
экономика
бюджет
совфед
россия
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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам поддержал и рекомендовал к одобрению палатой закон об изменении параметров федерального бюджета на 2024 год, предусматривается увеличение расходной части на 522 миллиарда рублей, а также дефицита бюджета – до 1,1% ВВП, передаёт корреспондент РИА Новости. Закон предусматривает увеличение общего объёма расходов федерального бюджета на 2024 год на 522 миллиарда рублей - до 37,182 триллиона рублей, одновременно доходы снижаются на 3 миллиарда рублей - до 35,062 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП). В действующем законе о бюджете заложен дефицит в 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП). Увеличение расходов бюджета в текущем году связано, в частности, с реализацией послания президента Федеральному собранию - на 159 миллиардов, а также отдельных поручений президента и премьера - в объеме 179 миллиардов рублей. Предел внутреннего государственного долга увеличивается на 43 миллиарда рублей и составит 26,68 триллиона рублей вместо 26,637 триллиона рублей. А предел внешнего госдолга, наоборот, снижается до 63 миллиардов долларов (56,7 миллиарда евро) с 64 миллиардов долларов (57,6 миллиарда евро). Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2024 году ожидаются в сумме 10,985 триллиона рублей (5,7% к ВВП), что на 518,98 миллиарда рублей меньше ранее прогнозировавшегося значения. Влияние указанного снижения на сбалансированность федерального бюджета нейтрализуется "бюджетным правилом". Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2024 году оцениваются в объеме 24,077 триллиона рублей (12,6% к ВВП), что на 516,2 миллиарда рублей больше ранее прогнозировавшегося значения. Новые характеристики бюджета страны на текущий год предлагается утвердить, исходя из уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции, которые увеличиваются соответственно до 191,437 триллиона со 179,956 триллиона рублей и до 5,1% с 4,5%. В законе учтено освобождение регионов от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам, которая сложилась на 1 марта текущего года. Эти средства регионы смогут направить на развитие инфраструктурных, инвестиционных проектов или собственной экономики.
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бюджет, совфед, россия
Экономика, бюджет, Совфед, РОССИЯ
17:27 09.07.2024
 
Комитет Совфеда поддержал поправки в федеральный бюджет РФ на 2024 год

Профильный комитет Совфеда поддержал поправки в федеральный бюджет на 2024 год

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам поддержал и рекомендовал к одобрению палатой закон об изменении параметров федерального бюджета на 2024 год, предусматривается увеличение расходной части на 522 миллиарда рублей, а также дефицита бюджета – до 1,1% ВВП, передаёт корреспондент РИА Новости.
Закон предусматривает увеличение общего объёма расходов федерального бюджета на 2024 год на 522 миллиарда рублей - до 37,182 триллиона рублей, одновременно доходы снижаются на 3 миллиарда рублей - до 35,062 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП). В действующем законе о бюджете заложен дефицит в 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП).
Увеличение расходов бюджета в текущем году связано, в частности, с реализацией послания президента Федеральному собранию - на 159 миллиардов, а также отдельных поручений президента и премьера - в объеме 179 миллиардов рублей.
Предел внутреннего государственного долга увеличивается на 43 миллиарда рублей и составит 26,68 триллиона рублей вместо 26,637 триллиона рублей. А предел внешнего госдолга, наоборот, снижается до 63 миллиардов долларов (56,7 миллиарда евро) с 64 миллиардов долларов (57,6 миллиарда евро).
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
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Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2024 году ожидаются в сумме 10,985 триллиона рублей (5,7% к ВВП), что на 518,98 миллиарда рублей меньше ранее прогнозировавшегося значения. Влияние указанного снижения на сбалансированность федерального бюджета нейтрализуется "бюджетным правилом". Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2024 году оцениваются в объеме 24,077 триллиона рублей (12,6% к ВВП), что на 516,2 миллиарда рублей больше ранее прогнозировавшегося значения.
Новые характеристики бюджета страны на текущий год предлагается утвердить, исходя из уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции, которые увеличиваются соответственно до 191,437 триллиона со 179,956 триллиона рублей и до 5,1% с 4,5%.
В законе учтено освобождение регионов от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам, которая сложилась на 1 марта текущего года. Эти средства регионы смогут направить на развитие инфраструктурных, инвестиционных проектов или собственной экономики.
 
ЭкономикабюджетСовфедРОССИЯ
 
 
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