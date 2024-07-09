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Мировые продажи чипов достигли рекордных показателей - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Мировые продажи чипов достигли рекордных показателей
Мировые продажи чипов достигли рекордных показателей - 09.07.2024, ПРАЙМ
Мировые продажи чипов достигли рекордных показателей
Мировые продажи микросхем в мае 2024 года выросли до максимальных 49,15 миллиарда долларов, сообщает Ассоциация полупроводниковой промышленности SIA. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T16:13+0300
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россия
чипы
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Мировые продажи микросхем в мае 2024 года выросли до максимальных 49,15 миллиарда долларов, сообщает Ассоциация полупроводниковой промышленности SIA.Отмечается, что продажи полупроводников росли в каждом месяце 2024 года, а в мае достигли самого высокого уровня с апреля 2022 года. Рост продаж наблюдался в основном на американском рынке.В Северной и Южной Америке продажи выросли на 43,6%, в Китае - на 24,2%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах - на 13,8%. Однако в Европе и Японии было зафиксировано снижение продаж.SIA представляет большую часть американской и международной полупроводниковой индустрии.
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россия, чипы
РОССИЯ, чипы
16:13 09.07.2024 (обновлено: 16:23 09.07.2024)
 
Мировые продажи чипов достигли рекордных показателей

SIA: мировые продажи чипов выросли до максимума с апреля 2022 года

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМеждународная выставка "ExpoElectronica"
Международная выставка ExpoElectronica - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Мировые продажи микросхем в мае 2024 года выросли до максимальных 49,15 миллиарда долларов, сообщает Ассоциация полупроводниковой промышленности SIA.
Отмечается, что продажи полупроводников росли в каждом месяце 2024 года, а в мае достигли самого высокого уровня с апреля 2022 года. Рост продаж наблюдался в основном на американском рынке.
В Северной и Южной Америке продажи выросли на 43,6%, в Китае - на 24,2%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах - на 13,8%. Однако в Европе и Японии было зафиксировано снижение продаж.
SIA представляет большую часть американской и международной полупроводниковой индустрии.
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