https://1prime.ru/20240709/chipy-849958828.html

Мировые продажи чипов достигли рекордных показателей

Мировые продажи чипов достигли рекордных показателей - 09.07.2024, ПРАЙМ

Мировые продажи чипов достигли рекордных показателей

Мировые продажи микросхем в мае 2024 года выросли до максимальных 49,15 миллиарда долларов, сообщает Ассоциация полупроводниковой промышленности SIA. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T16:13+0300

2024-07-09T16:13+0300

2024-07-09T16:23+0300

россия

чипы

https://cdnn.1prime.ru/img/84102/68/841026886_0:128:3071:1855_1920x0_80_0_0_5bcb16dd9841585c13f5136fcbef40d7.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Мировые продажи микросхем в мае 2024 года выросли до максимальных 49,15 миллиарда долларов, сообщает Ассоциация полупроводниковой промышленности SIA.Отмечается, что продажи полупроводников росли в каждом месяце 2024 года, а в мае достигли самого высокого уровня с апреля 2022 года. Рост продаж наблюдался в основном на американском рынке.В Северной и Южной Америке продажи выросли на 43,6%, в Китае - на 24,2%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах - на 13,8%. Однако в Европе и Японии было зафиксировано снижение продаж.SIA представляет большую часть американской и международной полупроводниковой индустрии.

https://1prime.ru/20240413/chipy-847353972.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, чипы