https://1prime.ru/20240709/dividendy-849936109.html
Раскрыты имена миллиардеров из РФ, получивших более триллиона дивидендов
Раскрыты имена миллиардеров из РФ, получивших более триллиона дивидендов - 09.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыты имена миллиардеров из РФ, получивших более триллиона дивидендов
Порядка 12 российских миллиардеров в 2023 году получили дивиденды в размере триллиона рублей, пишет агентство Bloomberg. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T10:54+0300
2024-07-09T10:54+0300
2024-07-09T10:54+0300
россия
российские миллиардеры
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/82/841458254_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e87c28ebb46f3c4c3b07178817469eb.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Порядка 12 российских миллиардеров в 2023 году получили дивиденды в размере триллиона рублей, пишет агентство Bloomberg.Согласно материалу издания, наибольшую прибыль получил экс-президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, заработав 186 миллиардов рублей. Таким образом состояние бизнесмена возросло до 28,6 миллиарда долларов. Кроме того, отмечается, что в перечень крупнейших получателей дивидендов вошли основной бенефициар "Северстали" Алексея Мордашова с прибылью в 148 миллиардов рублей, а также председатель совета директоров НЛМК Владимира Лисина (121 миллиарда рублей).Пятерку замкнули председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон и основатель USM Алишер Усманов, которые получили 107 миллиардов и 87 миллиардов рублей соответственно.
https://1prime.ru/20240522/wealth-848401631.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/82/841458254_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35c7992975ef95dd33b70d850b49e696.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российские миллиардеры
РОССИЯ, российские миллиардеры
Раскрыты имена миллиардеров из РФ, получивших более триллиона дивидендов
Bloomberg: Алекперов, Мордашов, Лисин и другие получили более ₽1 трлн дивидендов
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ.
Порядка 12 российских миллиардеров в 2023 году получили дивиденды в размере триллиона рублей, пишет
агентство Bloomberg.
Согласно материалу издания, наибольшую прибыль получил экс-президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, заработав 186 миллиардов рублей. Таким образом состояние бизнесмена возросло до 28,6 миллиарда долларов.
Кроме того, отмечается, что в перечень крупнейших получателей дивидендов вошли основной бенефициар "Северстали" Алексея Мордашова с прибылью в 148 миллиардов рублей, а также председатель совета директоров НЛМК Владимира Лисина (121 миллиарда рублей).
Пятерку замкнули председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон и основатель USM Алишер Усманов, которые получили 107 миллиардов и 87 миллиардов рублей соответственно.
Это не война: миллиардеры раскрыли свой главный страх