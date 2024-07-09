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Раскрыты имена миллиардеров из РФ, получивших более триллиона дивидендов - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Раскрыты имена миллиардеров из РФ, получивших более триллиона дивидендов
Раскрыты имена миллиардеров из РФ, получивших более триллиона дивидендов - 09.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыты имена миллиардеров из РФ, получивших более триллиона дивидендов
Порядка 12 российских миллиардеров в 2023 году получили дивиденды в размере триллиона рублей, пишет агентство Bloomberg. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T10:54+0300
2024-07-09T10:54+0300
россия
российские миллиардеры
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Порядка 12 российских миллиардеров в 2023 году получили дивиденды в размере триллиона рублей, пишет агентство Bloomberg.Согласно материалу издания, наибольшую прибыль получил экс-президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, заработав 186 миллиардов рублей. Таким образом состояние бизнесмена возросло до 28,6 миллиарда долларов. Кроме того, отмечается, что в перечень крупнейших получателей дивидендов вошли основной бенефициар "Северстали" Алексея Мордашова с прибылью в 148 миллиардов рублей, а также председатель совета директоров НЛМК Владимира Лисина (121 миллиарда рублей).Пятерку замкнули председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон и основатель USM Алишер Усманов, которые получили 107 миллиардов и 87 миллиардов рублей соответственно.
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россия, российские миллиардеры
РОССИЯ, российские миллиардеры
10:54 09.07.2024
 
Раскрыты имена миллиардеров из РФ, получивших более триллиона дивидендов

Bloomberg: Алекперов, Мордашов, Лисин и другие получили более ₽1 трлн дивидендов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Порядка 12 российских миллиардеров в 2023 году получили дивиденды в размере триллиона рублей, пишет агентство Bloomberg.
Согласно материалу издания, наибольшую прибыль получил экс-президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, заработав 186 миллиардов рублей. Таким образом состояние бизнесмена возросло до 28,6 миллиарда долларов.
Кроме того, отмечается, что в перечень крупнейших получателей дивидендов вошли основной бенефициар "Северстали" Алексея Мордашова с прибылью в 148 миллиардов рублей, а также председатель совета директоров НЛМК Владимира Лисина (121 миллиарда рублей).
Пятерку замкнули председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон и основатель USM Алишер Усманов, которые получили 107 миллиардов и 87 миллиардов рублей соответственно.
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