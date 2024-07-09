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Новак прокомментировал заградительные пошлины на экспорт дизеля

Новак прокомментировал заградительные пошлины на экспорт дизеля - 09.07.2024, ПРАЙМ

Новак прокомментировал заградительные пошлины на экспорт дизеля

Заградительная пошлина на экспорт из России дизтоплива для не производящих его компаний является бессрочной мерой, однако при необходимости она может быть... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T16:46+0300

2024-07-09T16:46+0300

2024-07-09T16:46+0300

энергетика

александр новак

дизель

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Заградительная пошлина на экспорт из России дизтоплива для не производящих его компаний является бессрочной мерой, однако при необходимости она может быть отменена, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. В октябре минувшего года кабмин РФ ввел меры для стабилизации внутреннего рынка топлива. В частности, были возвращены выплаты по демпферу в полном объеме и введена заградительная пошлина на экспорт дизеля для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и предприятий с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год) в размере 50 тысяч рублей за тонну. Отвечая на вопрос, в какой степени проработки находится запрет на экспорта дизтоплива для непроизводителей и на какой срок предлагается эта мера, Новак сказал: "У нас все решения были приняты еще осенью прошлого года. Введена была экспортная пошлина в 50 тысяч рублей за тонну - это практически запретительная пошлина для поставок на экспорт для тех, кто не является производителями нефтепродуктов, переработчиков с объемами менее 1 миллиона тонн". "Пока мы не определяли какие-то сроки. Мне кажется, это пока бессрочная мера. В случае необходимости она будет отменена, но на сегодняшний день это бессрочная мера", - добавил вице-премьер.

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александр новак, дизель