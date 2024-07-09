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Ударит по всем. Главного мирового должника поставили перед фактом
Ударит по всем. Главного мирового должника поставили перед фактом - 09.07.2024, ПРАЙМ
Ударит по всем. Главного мирового должника поставили перед фактом
Госдолг Соединенных Штатов достиг критической отметки в 35 триллионов долларов, что вызывает беспокойство у Федеральной резервной системы, а также делает... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T09:28+0300
2024-07-09T09:28+0300
2024-07-09T09:48+0300
экономика
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдолг Соединенных Штатов достиг критической отметки в 35 триллионов долларов, что вызывает беспокойство у Федеральной резервной системы, а также делает приктически невозможным продолжение заимствований, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно агентству, экономические наблюдатели считают, что у Вашингтона нет альтернативы и стране необходимо продолжать заимствования для покрытия бюджетных расходов.Кроме того, процент долга по отношению к валовому внутреннему продукту США составляет 78 процентов, что Всемирный банк считает опасным. Пандемия в свою очередь только усугубила дефицит бюджета, и сделала невозможным возврат к профициту."Обслуживание долга дорожает, а перед выборами все больше тратят на социалку. Демократической партии очень нужны голоса", — поделился с агентством Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.В издании заметили, что финансовые обязательства страны возросли еще на семь триллионов долларов при Джо Байдене, а финансовая нестабильность США грозит повлечь серьезные потрясения на мировых рынках.Тем не менее, рейтинг США может быть пересмотрен, что приведет к дальнейшему "бегству от доллара" и приведет к продаже американских государственных облигаций, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240702/gosdolg-ssha-849670806.html
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сша, госдолг сша
Экономика, США, госдолг США
Ударит по всем. Главного мирового должника поставили перед фактом
Федрезерв США признал невозможность дальнейших заимствований
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ.
Госдолг Соединенных Штатов достиг критической отметки в 35 триллионов долларов, что вызывает беспокойство у Федеральной резервной системы, а также делает приктически невозможным продолжение заимствований, говорится
в материале агентства РИА Новости.
Согласно агентству, экономические наблюдатели считают, что у Вашингтона нет альтернативы и стране необходимо продолжать заимствования для покрытия бюджетных расходов.
Кроме того, процент долга по отношению к валовому внутреннему продукту США составляет 78 процентов, что Всемирный банк считает опасным. Пандемия в свою очередь только усугубила дефицит бюджета, и сделала невозможным возврат к профициту.
"Обслуживание долга дорожает, а перед выборами все больше тратят на социалку. Демократической партии очень нужны голоса", — поделился с агентством Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.
В издании заметили, что финансовые обязательства страны возросли еще на семь триллионов долларов при Джо Байдене, а финансовая нестабильность США грозит повлечь серьезные потрясения на мировых рынках.
Тем не менее, рейтинг США может быть пересмотрен, что приведет к дальнейшему "бегству от доллара" и приведет к продаже американских государственных облигаций, заключили в издании.
Глава ФРС заявил о невозможности поддерживать госдолг США