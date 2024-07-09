https://1prime.ru/20240709/dolg-849932173.html

Ударит по всем. Главного мирового должника поставили перед фактом

Ударит по всем. Главного мирового должника поставили перед фактом - 09.07.2024, ПРАЙМ

Ударит по всем. Главного мирового должника поставили перед фактом

Госдолг Соединенных Штатов достиг критической отметки в 35 триллионов долларов, что вызывает беспокойство у Федеральной резервной системы, а также делает... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T09:28+0300

2024-07-09T09:28+0300

2024-07-09T09:48+0300

экономика

сша

госдолг сша

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдолг Соединенных Штатов достиг критической отметки в 35 триллионов долларов, что вызывает беспокойство у Федеральной резервной системы, а также делает приктически невозможным продолжение заимствований, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно агентству, экономические наблюдатели считают, что у Вашингтона нет альтернативы и стране необходимо продолжать заимствования для покрытия бюджетных расходов.Кроме того, процент долга по отношению к валовому внутреннему продукту США составляет 78 процентов, что Всемирный банк считает опасным. Пандемия в свою очередь только усугубила дефицит бюджета, и сделала невозможным возврат к профициту."Обслуживание долга дорожает, а перед выборами все больше тратят на социалку. Демократической партии очень нужны голоса", — поделился с агентством Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.В издании заметили, что финансовые обязательства страны возросли еще на семь триллионов долларов при Джо Байдене, а финансовая нестабильность США грозит повлечь серьезные потрясения на мировых рынках.Тем не менее, рейтинг США может быть пересмотрен, что приведет к дальнейшему "бегству от доллара" и приведет к продаже американских государственных облигаций, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240702/gosdolg-ssha-849670806.html

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сша, госдолг сша