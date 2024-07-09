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Ударит по всем. Главного мирового должника поставили перед фактом - 09.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240709/dolg-849932173.html
Ударит по всем. Главного мирового должника поставили перед фактом
Ударит по всем. Главного мирового должника поставили перед фактом - 09.07.2024, ПРАЙМ
Ударит по всем. Главного мирового должника поставили перед фактом
Госдолг Соединенных Штатов достиг критической отметки в 35 триллионов долларов, что вызывает беспокойство у Федеральной резервной системы, а также делает... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T09:28+0300
2024-07-09T09:48+0300
экономика
сша
госдолг сша
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдолг Соединенных Штатов достиг критической отметки в 35 триллионов долларов, что вызывает беспокойство у Федеральной резервной системы, а также делает приктически невозможным продолжение заимствований, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно агентству, экономические наблюдатели считают, что у Вашингтона нет альтернативы и стране необходимо продолжать заимствования для покрытия бюджетных расходов.Кроме того, процент долга по отношению к валовому внутреннему продукту США составляет 78 процентов, что Всемирный банк считает опасным. Пандемия в свою очередь только усугубила дефицит бюджета, и сделала невозможным возврат к профициту."Обслуживание долга дорожает, а перед выборами все больше тратят на социалку. Демократической партии очень нужны голоса", — поделился с агентством Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.В издании заметили, что финансовые обязательства страны возросли еще на семь триллионов долларов при Джо Байдене, а финансовая нестабильность США грозит повлечь серьезные потрясения на мировых рынках.Тем не менее, рейтинг США может быть пересмотрен, что приведет к дальнейшему "бегству от доллара" и приведет к продаже американских государственных облигаций, заключили в издании.
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сша, госдолг сша
Экономика, США, госдолг США
09:28 09.07.2024 (обновлено: 09:48 09.07.2024)
 
Ударит по всем. Главного мирового должника поставили перед фактом

Федрезерв США признал невозможность дальнейших заимствований

© Фото : Federal ReserveПредседатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : Federal Reserve
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдолг Соединенных Штатов достиг критической отметки в 35 триллионов долларов, что вызывает беспокойство у Федеральной резервной системы, а также делает приктически невозможным продолжение заимствований, говорится в материале агентства РИА Новости.
Согласно агентству, экономические наблюдатели считают, что у Вашингтона нет альтернативы и стране необходимо продолжать заимствования для покрытия бюджетных расходов.
Кроме того, процент долга по отношению к валовому внутреннему продукту США составляет 78 процентов, что Всемирный банк считает опасным. Пандемия в свою очередь только усугубила дефицит бюджета, и сделала невозможным возврат к профициту.
"Обслуживание долга дорожает, а перед выборами все больше тратят на социалку. Демократической партии очень нужны голоса", — поделился с агентством Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.
В издании заметили, что финансовые обязательства страны возросли еще на семь триллионов долларов при Джо Байдене, а финансовая нестабильность США грозит повлечь серьезные потрясения на мировых рынках.
Тем не менее, рейтинг США может быть пересмотрен, что приведет к дальнейшему "бегству от доллара" и приведет к продаже американских государственных облигаций, заключили в издании.
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
Глава ФРС заявил о невозможности поддерживать госдолг США
2 июля, 17:21
 
ЭкономикаСШАгосдолг США
 
 
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