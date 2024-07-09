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Золото дорожает, инвесторы ждут выступления Пауэлла

Золото дорожает, инвесторы ждут выступления Пауэлла - 09.07.2024, ПРАЙМ

Золото дорожает, инвесторы ждут выступления Пауэлла

Цены на золото во вторник растут, в то время как доллар остается слабым, а инвесторы ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T11:51+0300

2024-07-09T11:51+0300

2024-07-09T11:51+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Цены на золото во вторник растут, в то время как доллар остается слабым, а инвесторы ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и американских данных по инфляции за июнь, чтобы оценить следующий шаг центрального банка США.Спот-цены на золото по состоянию на 05.02 по Гринвичу повысились на 0,4%, до 2368,06 доллара за унцию после падения более чем на 1% в понедельник. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,5%, до 2373,90 доллара.Доллар США держится около многонедельного минимума против основных валют, что снижает стоимость золота для держателей других валют.Пауэлл будет выступать перед конгрессом во вторник и в среду. Сегодня он выступит в сенате, а завтра – в палате представителей."Если Пауэлл прямо или косвенно намекнет на то, что экономика США слабеет, это будет позитивным фактором для золота", - сказал Келвин Вон, старший рыночный аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону в OANDA.Отчет по рабочим местам в пятницу показал, что рынок труда США теряет темпы роста, а уровень безработицы поднялся до 4,1%.По данным CME Fedwatch, рынки оценивают вероятность снижения ключевой ставки ФРС в сентябре в 77%, а второго снижения ждут в декабре.По словам Вона, более слабые данные по инфляции могут привести к тому, что в краткосрочной перспективе цены на золото протестируют уровень сопротивления с небольшим скоплением на отметке 2410 долларов.Участники рынка также ждут выхода индекса потребительских цен (CPI) и индекса цен производителей (PPI) за июнь, которые должны быть опубликованы в четверг и пятницу соответственно.Спрос на физическое золото, вероятно, снизился во 2-м квартале, но должен восстановиться к концу года, говорится в заметке аналитиков Citi.Базовый рост потребления золота по-прежнему имеет положительную тенденцию на 2024 год и может помочь подтолкнуть спот-цены к диапазону 2400-2600 долларов во второй половине года, поскольку финансовые инвесторы будут наверстывать упущенное, добавляется в заметке.Серебро на рынке спот выросло на 0,7%, до 31 доллара за унцию, платина подорожала на 1,4%, до 1010,70 доллара, а палладий - на 0,9%, до 1017,94 доллара.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рынок драгметаллов