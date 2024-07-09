https://1prime.ru/20240709/drony-849962983.html

Оправдались. ВСУ объяснили заход русских дронов-разведчиков в глубокий тыл

Оправдались. ВСУ объяснили заход русских дронов-разведчиков в глубокий тыл - 09.07.2024, ПРАЙМ

Оправдались. ВСУ объяснили заход русских дронов-разведчиков в глубокий тыл

ВС России начали применять на фронте новые методы работы с дронами-разведчиками, передает польское издание Interia. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T17:25+0300

2024-07-09T17:25+0300

2024-07-09T17:25+0300

вооружения

россия

дроны

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. ВС России начали применять на фронте новые методы работы с дронами-разведчиками, передает польское издание Interia."Русские отправляют на Украину разведывательные беспилотники с отключенными навигационными устройствами. Сигнал включается непосредственно над объектом, который противник планирует разведать", — пишет издание со ссылкой на слова представителя командования ВВС ВСУ.Собеседник издания отметил, что Украина реагирует на такие действия и работает над эффективными мерами по противодействию российским разведывательным беспилотникам. Уже проведены совещания и поручено высшему киевскому руководству решить эту проблему.Использование новых методов требует инновационных решений, и все формирования вооруженных сил должны обратить внимание на эту проблему и принять дешевые по сравнению со стоимостью ракет меры.Ежедневно вдоль линии фронта летает до полусотни беспилотных летательных аппаратов, некоторые из которых способны достигать тыла украинской армии. Все это требует противостояния с помощью огневых средств, боевых самолетов или систем радиоэлектронной борьбы.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240628/dron-849577728.html

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россия, дроны