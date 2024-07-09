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Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожье
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожье - 09.07.2024, ПРАЙМ
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожье
В результате ДТП на железнодорожном переезде в Запорожской области пять человек скончались. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T09:18+0300
2024-07-09T09:18+0300
2024-07-09T09:18+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. В результате ДТП на железнодорожном переезде в Запорожской области пять человек скончались. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута.По данным главы администрации, микроавтобус направлялся из Михайловки в сторону Крыма по трассе Москва-Симферополь. Люди ехали на операцию, вместе с ними также находились сопровождающие."В автобусе находилось семь человек, пятеро из которых погибли. Двое помещены в областную мелитопольскую больницу", — говорится в сообщении Сигуты.
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Происшествия, РОССИЯ, ЗАПОРОЖЬЕ, ДТП
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожье
Сигута: пятеро погибли в ДТП с микроавтобусом на ж/д переезде в Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. В результате ДТП на железнодорожном переезде в Запорожской области пять человек скончались. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута.
По данным главы администрации, микроавтобус направлялся из Михайловки в сторону Крыма по трассе Москва-Симферополь. Люди ехали на операцию, вместе с ними также находились сопровождающие.
"В автобусе находилось семь человек, пятеро из которых погибли. Двое помещены в областную мелитопольскую больницу", — говорится в сообщении Сигуты.
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