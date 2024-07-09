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Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожье

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожье - 09.07.2024, ПРАЙМ

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожье

В результате ДТП на железнодорожном переезде в Запорожской области пять человек скончались. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T09:18+0300

2024-07-09T09:18+0300

2024-07-09T09:18+0300

происшествия

россия

запорожье

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. В результате ДТП на железнодорожном переезде в Запорожской области пять человек скончались. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута.По данным главы администрации, микроавтобус направлялся из Михайловки в сторону Крыма по трассе Москва-Симферополь. Люди ехали на операцию, вместе с ними также находились сопровождающие."В автобусе находилось семь человек, пятеро из которых погибли. Двое помещены в областную мелитопольскую больницу", — говорится в сообщении Сигуты.

https://1prime.ru/20240703/dtp-849685297.html

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россия, запорожье, дтп