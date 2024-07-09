https://1prime.ru/20240709/eksport-849947815.html

Мишустин заявил о готовности нарастить экспорт в Африку и на Восток

Мишустин заявил о готовности нарастить экспорт в Африку и на Восток - 09.07.2024, ПРАЙМ

Мишустин заявил о готовности нарастить экспорт в Африку и на Восток

Россия открыта к наращиванию поставок в страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки - удобрений, сельхозтехники и пищевого оборудования, заявил... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:05+0300

2024-07-09T14:05+0300

2024-07-09T14:05+0300

россия

африка

азия

ближний восток

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_0f9ef5a3de367eb7765a210997a1945d.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Россия открыта к наращиванию поставок в страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки - удобрений, сельхозтехники и пищевого оборудования, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая во вторник на пленарной сессии форума "Иннопром". "Мы готовы вносить значимый вклад в продовольственную безопасность. Причем, не только в собственную, но и во всемирную. Открыты к наращиванию поставок всего нужного для наших коллег в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. От удобрений до сельхозтехники, от пищевого оборудования до биотехнологий", - сказал Мишустин. Он добавил, что поддержка приоритетных секторов, в том числе агропромышленного комплекса будет осуществляться в рамках действующих государственных программ и соответствующих федеральных проектов.

https://1prime.ru/20240705/peregovory-849834190.html

африка

азия

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, африка, азия, ближний восток, михаил мишустин