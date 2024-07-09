Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин заявил о готовности нарастить экспорт в Африку и на Восток - 09.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240709/eksport-849947815.html
Мишустин заявил о готовности нарастить экспорт в Африку и на Восток
Мишустин заявил о готовности нарастить экспорт в Африку и на Восток - 09.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин заявил о готовности нарастить экспорт в Африку и на Восток
Россия открыта к наращиванию поставок в страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки - удобрений, сельхозтехники и пищевого оборудования, заявил... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:05+0300
2024-07-09T14:05+0300
россия
африка
азия
ближний восток
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_0f9ef5a3de367eb7765a210997a1945d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Россия открыта к наращиванию поставок в страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки - удобрений, сельхозтехники и пищевого оборудования, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая во вторник на пленарной сессии форума "Иннопром". "Мы готовы вносить значимый вклад в продовольственную безопасность. Причем, не только в собственную, но и во всемирную. Открыты к наращиванию поставок всего нужного для наших коллег в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. От удобрений до сельхозтехники, от пищевого оборудования до биотехнологий", - сказал Мишустин. Он добавил, что поддержка приоритетных секторов, в том числе агропромышленного комплекса будет осуществляться в рамках действующих государственных программ и соответствующих федеральных проектов.
https://1prime.ru/20240705/peregovory-849834190.html
африка
азия
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ee11a7fc87fd8fd1e189028ca6096ea6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, африка, азия, ближний восток, михаил мишустин
РОССИЯ, АФРИКА, АЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Михаил Мишустин
14:05 09.07.2024
 
Мишустин заявил о готовности нарастить экспорт в Африку и на Восток

Мишустин: РФ открыта к наращиванию экспорта в Африку, Азию, на Ближний Восток

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Россия открыта к наращиванию поставок в страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки - удобрений, сельхозтехники и пищевого оборудования, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая во вторник на пленарной сессии форума "Иннопром".
"Мы готовы вносить значимый вклад в продовольственную безопасность. Причем, не только в собственную, но и во всемирную. Открыты к наращиванию поставок всего нужного для наших коллег в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. От удобрений до сельхозтехники, от пищевого оборудования до биотехнологий", - сказал Мишустин.
Он добавил, что поддержка приоритетных секторов, в том числе агропромышленного комплекса будет осуществляться в рамках действующих государственных программ и соответствующих федеральных проектов.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
Переговорам – быть. Россия обрела важного союзника на Ближнем Востоке
5 июля, 09:44
 
РОССИЯАФРИКААЗИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала