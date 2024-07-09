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Мишустин заявил о готовности нарастить экспорт в Африку и на Восток
Мишустин заявил о готовности нарастить экспорт в Африку и на Восток - 09.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин заявил о готовности нарастить экспорт в Африку и на Восток
Россия открыта к наращиванию поставок в страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки - удобрений, сельхозтехники и пищевого оборудования, заявил... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:05+0300
2024-07-09T14:05+0300
2024-07-09T14:05+0300
россия
африка
азия
ближний восток
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Россия открыта к наращиванию поставок в страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки - удобрений, сельхозтехники и пищевого оборудования, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая во вторник на пленарной сессии форума "Иннопром". "Мы готовы вносить значимый вклад в продовольственную безопасность. Причем, не только в собственную, но и во всемирную. Открыты к наращиванию поставок всего нужного для наших коллег в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. От удобрений до сельхозтехники, от пищевого оборудования до биотехнологий", - сказал Мишустин. Он добавил, что поддержка приоритетных секторов, в том числе агропромышленного комплекса будет осуществляться в рамках действующих государственных программ и соответствующих федеральных проектов.
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россия, африка, азия, ближний восток, михаил мишустин
РОССИЯ, АФРИКА, АЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о готовности нарастить экспорт в Африку и на Восток
Мишустин: РФ открыта к наращиванию экспорта в Африку, Азию, на Ближний Восток
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Россия открыта к наращиванию поставок в страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки - удобрений, сельхозтехники и пищевого оборудования, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая во вторник на пленарной сессии форума "Иннопром".
"Мы готовы вносить значимый вклад в продовольственную безопасность. Причем, не только в собственную, но и во всемирную. Открыты к наращиванию поставок всего нужного для наших коллег в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. От удобрений до сельхозтехники, от пищевого оборудования до биотехнологий", - сказал Мишустин.
Он добавил, что поддержка приоритетных секторов, в том числе агропромышленного комплекса будет осуществляться в рамках действующих государственных программ и соответствующих федеральных проектов.
Переговорам – быть. Россия обрела важного союзника на Ближнем Востоке