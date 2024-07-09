https://1prime.ru/20240709/energetika-849948663.html

Моди оценил вклад энергетического сотрудничества РФ и Индии в мировой рынок

Моди оценил вклад энергетического сотрудничества РФ и Индии в мировой рынок - 09.07.2024, ПРАЙМ

Моди оценил вклад энергетического сотрудничества РФ и Индии в мировой рынок

Сотрудничество России и Индии в энергетике помогло обеспечить стабильность на мировом рынке, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:19+0300

2024-07-09T14:19+0300

2024-07-09T14:19+0300

энергетика

россия

индия

мировая энергетика

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Индии в энергетике помогло обеспечить стабильность на мировом рынке, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. "Весь мир сталкивается с кризисом в области топлива, но благодаря нашему сотрудничеству мы смогли избежать всяких трудностей для простых граждан, мы обеспечиваем их бензином, дизельным топливом. Поэтому весь мир должен признать, что благодаря индийско-российскому сотрудничеству в сфере энергетики мы обеспечивали стабильность на мировом рынке", - сказал он в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным. "Во многих странах мира люди сталкиваются с проблемами в сфере топлива, но благодаря нашим с вами договоренностям в сфере энергетики мы смогли обеспечить наших граждан топливом. И не только обеспечили, мы могли держать инфляцию под контролем и также обеспечили стабильность", - подчеркнул он. Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет. В понедельник лидеры уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

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россия, индия, мировая энергетика