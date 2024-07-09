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Минэнерго поручило сократить ремонты энергообъектов во время жары - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго поручило сократить ремонты энергообъектов во время жары
Минэнерго поручило сократить ремонты энергообъектов во время жары - 09.07.2024, ПРАЙМ
Минэнерго поручило сократить ремонты энергообъектов во время жары
Минэнерго РФ на фоне ситуации с энергоснабжением в ряде регионов из-за жары поручило минимизировать работы по проведению ремонтной кампании в периоды... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T18:31+0300
2024-07-09T18:31+0300
энергетика
россия
жара
ремонт
энергосети
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минэнерго РФ на фоне ситуации с энергоснабжением в ряде регионов из-за жары поручило минимизировать работы по проведению ремонтной кампании в периоды максимальных нагрузок на энергосистему, сообщило министерство. Ранее во вторник Минэнерго заявило, что электроснабжение нарушено из-за жары в Ростовской и Астраханской областях, Краснодарском крае и Адыгее, без света около 600 тысяч человек, ведутся аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме. "Минэнерго отметило необходимость скорректировать подходы к проектированию, прогнозированию и эксплуатации оборудования, а также к реагированию на технологические нарушения, связанные с изменением погодных условий, поручило оптимизировать и минимизировать работы по проведению ремонтной кампании в периоды максимальных нагрузок на энергосистему", — говорится в Telegram-канале министерства. В новом сообщении министерства отмечается, что участники правкомиссии по обеспечению безопасности электроснабжения на заседании уделили ключевое внимание прохождению периода максимумов нагрузки на энергосистему, вызванного аномально высокими температурами в южных регионах, а также ситуации с электроснабжением на Дальнем Востоке и юго-западе Сибири. "Сергей Цивилев держит ситуацию на особом контроле, определены первоочередные и краткосрочные меры. В первую очередь министр поручил обеспечить подготовку персонала, аварийного запаса материалов и оборудования, резервных источников электроснабжения, специализированной техники. Просчитать оптимальное размещение для того, чтобы максимально оперативно устранять все технологические нарушения", — приводятся в сообщении слова замминистра энергетики Евгения Грабчака.
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россия, жара, ремонт, энергосети
Энергетика, РОССИЯ, жара, ремонт, Энергосети
18:31 09.07.2024
 
Минэнерго поручило сократить ремонты энергообъектов во время жары

Минэнерго поручило сократить ремонты энергообъектов во время пиковых нагрузок

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкЗапуск международного круизного сообщения из Сочи
Запуск международного круизного сообщения из Сочи - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минэнерго РФ на фоне ситуации с энергоснабжением в ряде регионов из-за жары поручило минимизировать работы по проведению ремонтной кампании в периоды максимальных нагрузок на энергосистему, сообщило министерство.
Ранее во вторник Минэнерго заявило, что электроснабжение нарушено из-за жары в Ростовской и Астраханской областях, Краснодарском крае и Адыгее, без света около 600 тысяч человек, ведутся аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме.
"Минэнерго отметило необходимость скорректировать подходы к проектированию, прогнозированию и эксплуатации оборудования, а также к реагированию на технологические нарушения, связанные с изменением погодных условий, поручило оптимизировать и минимизировать работы по проведению ремонтной кампании в периоды максимальных нагрузок на энергосистему", — говорится в Telegram-канале министерства.
В новом сообщении министерства отмечается, что участники правкомиссии по обеспечению безопасности электроснабжения на заседании уделили ключевое внимание прохождению периода максимумов нагрузки на энергосистему, вызванного аномально высокими температурами в южных регионах, а также ситуации с электроснабжением на Дальнем Востоке и юго-западе Сибири.
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"Сергей Цивилев держит ситуацию на особом контроле, определены первоочередные и краткосрочные меры. В первую очередь министр поручил обеспечить подготовку персонала, аварийного запаса материалов и оборудования, резервных источников электроснабжения, специализированной техники. Просчитать оптимальное размещение для того, чтобы максимально оперативно устранять все технологические нарушения", — приводятся в сообщении слова замминистра энергетики Евгения Грабчака.
 
ЭнергетикаРОССИЯжараремонтЭнергосети
 
 
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