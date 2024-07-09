https://1prime.ru/20240709/es-849930616.html

Эксперт оценил шансы ЕС добиться автономии от США

Эксперт оценил шансы ЕС добиться автономии от США - 09.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил шансы ЕС добиться автономии от США

Если Европейский союз продолжит вести деструктивную плоитику по отношению к России, ему не удастся добиться самостоятельности в вопросах безопасности и внешней... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T08:07+0300

2024-07-09T08:07+0300

2024-07-09T09:19+0300

россия

нато

марк рютте

ес

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БРЮССЕЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. Если Европейский союз продолжит вести деструктивную плоитику по отношению к России, ему не удастся добиться самостоятельности в вопросах безопасности и внешней политики. Об этом агентству РИА Новости сообщил эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке. "Назначение Марка Рютте подтверждает уже принятую в НАТО ориентацию, то есть конфронтационный подход к отношениям с Москвой. Марк Рютте продолжит линию своего предшественника Йенса Столтенберга, что может означать для НАТО продолжение логики войны, осложнит поиск дипломатического решения для украинского конфликта. Это также усилит разобщенность на европейском континенте, помешает достижению его независимости или, по крайней мере, стратегической автономии в вопросах внешней политики и безопасности", - рассказал эксперт. Он также упомянул, что назначенный генсек альянса пользуется поддержкой стран, которые ведут наиболее конфронтационную политику, но в то же время он будет вынужден искать компромиссные решения. По его словам, на положении дел также может сказаться потенциальное переизбрание Дональда Трампа. Жаке сообщил, что если он будет проводить политику, схожую с той, которую он проводил в ходе своего первого президентского срока, то Рютте придется к этому приспосабливаться.Ранее в июне представители НАТО одобрили кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека. Марк Рютте заявлял, что считает правильным участие России в конференции по Украине в Швейцарии. Тем не менее, по его словам, сделанное на прошедшем "мирном саммите" послание Москве заключается в том, что она должна "соблюдать законы и ценности, которые применимы ко всем нам".

https://1prime.ru/20240626/nato-849503256.html

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россия, нато, марк рютте, ес