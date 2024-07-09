Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил шансы ЕС добиться автономии от США - 09.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240709/es-849930616.html
Эксперт оценил шансы ЕС добиться автономии от США
Эксперт оценил шансы ЕС добиться автономии от США - 09.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил шансы ЕС добиться автономии от США
Если Европейский союз продолжит вести деструктивную плоитику по отношению к России, ему не удастся добиться самостоятельности в вопросах безопасности и внешней... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T08:07+0300
2024-07-09T09:19+0300
россия
нато
марк рютте
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. Если Европейский союз продолжит вести деструктивную плоитику по отношению к России, ему не удастся добиться самостоятельности в вопросах безопасности и внешней политики. Об этом агентству РИА Новости сообщил эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке. "Назначение Марка Рютте подтверждает уже принятую в НАТО ориентацию, то есть конфронтационный подход к отношениям с Москвой. Марк Рютте продолжит линию своего предшественника Йенса Столтенберга, что может означать для НАТО продолжение логики войны, осложнит поиск дипломатического решения для украинского конфликта. Это также усилит разобщенность на европейском континенте, помешает достижению его независимости или, по крайней мере, стратегической автономии в вопросах внешней политики и безопасности", - рассказал эксперт. Он также упомянул, что назначенный генсек альянса пользуется поддержкой стран, которые ведут наиболее конфронтационную политику, но в то же время он будет вынужден искать компромиссные решения. По его словам, на положении дел также может сказаться потенциальное переизбрание Дональда Трампа. Жаке сообщил, что если он будет проводить политику, схожую с той, которую он проводил в ходе своего первого президентского срока, то Рютте придется к этому приспосабливаться.Ранее в июне представители НАТО одобрили кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека. Марк Рютте заявлял, что считает правильным участие России в конференции по Украине в Швейцарии. Тем не менее, по его словам, сделанное на прошедшем "мирном саммите" послание Москве заключается в том, что она должна "соблюдать законы и ценности, которые применимы ко всем нам".
https://1prime.ru/20240626/nato-849503256.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нато, марк рютте, ес
РОССИЯ, НАТО, Марк Рютте, ЕС
08:07 09.07.2024 (обновлено: 09:19 09.07.2024)
 
Эксперт оценил шансы ЕС добиться автономии от США

Эксперт Жаке: ЕС не достигнет автономии от США при сохранении политики НАТО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. Если Европейский союз продолжит вести деструктивную плоитику по отношению к России, ему не удастся добиться самостоятельности в вопросах безопасности и внешней политики. Об этом агентству РИА Новости сообщил эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке.
"Назначение Марка Рютте подтверждает уже принятую в НАТО ориентацию, то есть конфронтационный подход к отношениям с Москвой. Марк Рютте продолжит линию своего предшественника Йенса Столтенберга, что может означать для НАТО продолжение логики войны, осложнит поиск дипломатического решения для украинского конфликта. Это также усилит разобщенность на европейском континенте, помешает достижению его независимости или, по крайней мере, стратегической автономии в вопросах внешней политики и безопасности", - рассказал эксперт.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Страны НАТО утвердили нового генсека альянса
26 июня, 12:10
Он также упомянул, что назначенный генсек альянса пользуется поддержкой стран, которые ведут наиболее конфронтационную политику, но в то же время он будет вынужден искать компромиссные решения.
По его словам, на положении дел также может сказаться потенциальное переизбрание Дональда Трампа. Жаке сообщил, что если он будет проводить политику, схожую с той, которую он проводил в ходе своего первого президентского срока, то Рютте придется к этому приспосабливаться.
Ранее в июне представители НАТО одобрили кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека. Марк Рютте заявлял, что считает правильным участие России в конференции по Украине в Швейцарии. Тем не менее, по его словам, сделанное на прошедшем "мирном саммите" послание Москве заключается в том, что она должна "соблюдать законы и ценности, которые применимы ко всем нам".
 
РОССИЯНАТОМарк РюттеЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала