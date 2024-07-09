Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еврокомиссия не смогла прокомментировать возможный дефолт на Украине - 09.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240709/evrokomissiya-849953262.html
Еврокомиссия не смогла прокомментировать возможный дефолт на Украине
Еврокомиссия не смогла прокомментировать возможный дефолт на Украине - 09.07.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия не смогла прокомментировать возможный дефолт на Украине
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер не смог прокомментировать возможный дефолт на Украине и его последствия. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:59+0300
2024-07-09T14:59+0300
экономика
украина
дефолт
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 июл – ПРАЙМ. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер не смог прокомментировать возможный дефолт на Украине и его последствия. "Я не думаю, что у нас есть что-либо на публичное заявление по этому вопросу, но мы проверим нашу информацию и ответим на ваш вопрос лично", - ответил он на вопрос журналиста о реакции ЕК и влиянии на украинскую и европейскую экономику возможного объявления дефолта на Украине к концу июля. Ранее британское издание Economist сообщало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, дефолт
Экономика, УКРАИНА, дефолт
14:59 09.07.2024
 
Еврокомиссия не смогла прокомментировать возможный дефолт на Украине

Еврокомиссия не смогла прокомментировать данные о возможном дефолте на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 9 июл – ПРАЙМ. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер не смог прокомментировать возможный дефолт на Украине и его последствия.
"Я не думаю, что у нас есть что-либо на публичное заявление по этому вопросу, но мы проверим нашу информацию и ответим на ваш вопрос лично", - ответил он на вопрос журналиста о реакции ЕК и влиянии на украинскую и европейскую экономику возможного объявления дефолта на Украине к концу июля.
Ранее британское издание Economist сообщало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников.
 
ЭкономикаУКРАИНАдефолт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала