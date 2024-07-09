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Еврокомиссия не смогла прокомментировать возможный дефолт на Украине

Еврокомиссия не смогла прокомментировать возможный дефолт на Украине - 09.07.2024, ПРАЙМ

Еврокомиссия не смогла прокомментировать возможный дефолт на Украине

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер не смог прокомментировать возможный дефолт на Украине и его последствия. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:59+0300

2024-07-09T14:59+0300

2024-07-09T14:59+0300

экономика

украина

дефолт

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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – ПРАЙМ. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер не смог прокомментировать возможный дефолт на Украине и его последствия. "Я не думаю, что у нас есть что-либо на публичное заявление по этому вопросу, но мы проверим нашу информацию и ответим на ваш вопрос лично", - ответил он на вопрос журналиста о реакции ЕК и влиянии на украинскую и европейскую экономику возможного объявления дефолта на Украине к концу июля. Ранее британское издание Economist сообщало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников.

украина

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украина, дефолт