https://1prime.ru/20240709/f-16-849964318.html
В Киеве зря возлагают на F-16 большие надежды. Ситуацию они не изменят
В Киеве зря возлагают на F-16 большие надежды. Ситуацию они не изменят - 09.07.2024, ПРАЙМ
В Киеве зря возлагают на F-16 большие надежды. Ситуацию они не изменят
Вооруженные силы Украины скоро получат истребители F-16, однако ситуацию в небе они не изменят. Об этом говорится в материалах чешского издания Seznam zprávy. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T17:51+0300
2024-07-09T17:51+0300
2024-07-09T17:51+0300
вооружения
f-16
россия
украина
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины скоро получат истребители F-16, однако ситуацию в небе они не изменят. Об этом говорится в материалах чешского издания Seznam zprávy.По данным издания, Запад пришлет Украине самолеты в течение лета. Отмечается, что Киев остро нуждается в средствах борьбы с российскими бомбардировщиками, оснащенными авиабомбами.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Украинские командиры и все остальные надеются, что F-16 станут тем средством, которое лишит русских самого большого преимущества на фронте", - сказано в статье.Однако, как пишет SZ, российское вооружение совершенствуется. Так, средства противовоздушной обороны снизят эффективность F-16, ВСУ в этих условиях придется менять тактику."Сегодня благодаря сотрудничеству с США Киев хорошо осведомлен о происходящем в воздухе, а с новыми самолетами Saab 340 AEW ситуация еще улучшится. Для F-16 это может открыть новые возможности. Тем не менее принципиальных изменений в украинском небе от их появления ждать не приходится", - заключается в материалах.Полный текст читайте на ИноСМИ
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f-16, россия, украина
Вооружения, F-16, РОССИЯ, УКРАИНА
В Киеве зря возлагают на F-16 большие надежды. Ситуацию они не изменят
SZ: F-16 не смогут принципиально измененить ситуацию в украинском небе
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины скоро получат истребители F-16, однако ситуацию в небе они не изменят. Об этом говорится в материалах чешского издания Seznam zprávy
.
По данным издания, Запад пришлет Украине самолеты в течение лета. Отмечается, что Киев остро нуждается в средствах борьбы с российскими бомбардировщиками, оснащенными авиабомбами.
"Украинские командиры и все остальные надеются, что F-16 станут тем средством, которое лишит русских самого большого преимущества на фронте", - сказано в статье.
Однако, как пишет SZ, российское вооружение совершенствуется. Так, средства противовоздушной обороны снизят эффективность F-16, ВСУ в этих условиях придется менять тактику.
"Сегодня благодаря сотрудничеству с США Киев хорошо осведомлен о происходящем в воздухе, а с новыми самолетами Saab 340 AEW ситуация еще улучшится. Для F-16 это может открыть новые возможности. Тем не менее принципиальных изменений в украинском небе от их появления ждать не приходится", - заключается в материалах.
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