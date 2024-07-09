https://1prime.ru/20240709/f-16-849964318.html

В Киеве зря возлагают на F-16 большие надежды. Ситуацию они не изменят

В Киеве зря возлагают на F-16 большие надежды. Ситуацию они не изменят - 09.07.2024, ПРАЙМ

В Киеве зря возлагают на F-16 большие надежды. Ситуацию они не изменят

Вооруженные силы Украины скоро получат истребители F-16, однако ситуацию в небе они не изменят. Об этом говорится в материалах чешского издания Seznam zprávy. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T17:51+0300

2024-07-09T17:51+0300

2024-07-09T17:51+0300

вооружения

f-16

россия

украина

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины скоро получат истребители F-16, однако ситуацию в небе они не изменят. Об этом говорится в материалах чешского издания Seznam zprávy.По данным издания, Запад пришлет Украине самолеты в течение лета. Отмечается, что Киев остро нуждается в средствах борьбы с российскими бомбардировщиками, оснащенными авиабомбами.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Украинские командиры и все остальные надеются, что F-16 станут тем средством, которое лишит русских самого большого преимущества на фронте", - сказано в статье.Однако, как пишет SZ, российское вооружение совершенствуется. Так, средства противовоздушной обороны снизят эффективность F-16, ВСУ в этих условиях придется менять тактику."Сегодня благодаря сотрудничеству с США Киев хорошо осведомлен о происходящем в воздухе, а с новыми самолетами Saab 340 AEW ситуация еще улучшится. Для F-16 это может открыть новые возможности. Тем не менее принципиальных изменений в украинском небе от их появления ждать не приходится", - заключается в материалах.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240709/vks-849958949.html

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f-16, россия, украина