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Финляндия рассмотрит проект, от которого зависит открытие границы с Россией

Финляндия рассмотрит проект, от которого зависит открытие границы с Россией - 09.07.2024, ПРАЙМ

Финляндия рассмотрит проект, от которого зависит открытие границы с Россией

Финский парламент во вторник начнет рассмотрение законопроекта об ограничении приема беженцев и их выдворении, от которого зависит возможное открытие границы с... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T05:25+0300

2024-07-09T05:25+0300

2024-07-09T05:25+0300

россия

финляндия

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Финский парламент во вторник начнет рассмотрение законопроекта об ограничении приема беженцев и их выдворении, от которого зависит возможное открытие границы с Россией.Проект рассмотрят в двух чтениях. Второе чтение, как ожидается, состоится 12 июля.Финские власти ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии границы с Россией.Согласно законопроекту, правительство сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части границы. Решение об ограничении приема может быть принято на месяц, а сам закон будет действовать в течение года.Предполагается, что просители убежища, которые, по мнению финских властей, являются инструментом влияния, не смогут попасть на территорию, указанную в решении правительства, и будут выдворены. Исключения будут сделаны для беженцев, которые находятся в особо уязвимом положении.Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в ЕС, назвав их двойными стандартами Запада.Граница между Финляндией и Россией закрыли по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начал вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что пограничники из РФ соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://1prime.ru/20240705/finlyandiya-849867033.html

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россия, финляндия