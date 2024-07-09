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СМИ: обокравший финский музей оружия мужчина попался на краже там же

СМИ: обокравший финский музей оружия мужчина попался на краже там же - 09.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: обокравший финский музей оружия мужчина попался на краже там же

Подозреваемый в ограблении финского музея оружия задержан при повторной попытке проникнуть в музей и украсть спиртное, сообщает во вторник общественный вещатель | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T19:12+0300

2024-07-09T19:12+0300

2024-07-09T19:12+0300

происшествия

финляндия

кража

музей

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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Подозреваемый в ограблении финского музея оружия задержан при повторной попытке проникнуть в музей и украсть спиртное, сообщает во вторник общественный вещатель Yle. Ранее в июле Yle со ссылкой на полицию сообщал, что неизвестные украли из оружейного музея в центральной Финляндии 34 единицы огнестрельного оружия. "Суд первой инстанции региона Пирканмаа наложил арест на мужчину по подозрению в двух кражах и тяжком преступлении, связанном с незаконным хранением и использованием огнестрельного оружия", — говорится в сообщении. По словам уголовного комиссара Кари Аалтио, мужчина повторно пытался проникнуть в музей в пятницу. Подозреваемый пробрался в нежилое помещение при музее и украл хранившийся там алкоголь, после чего был задержан, сообщает Yle. Как сообщает вещатель, украденные единицы оружия всё ещё числятся пропавшими. Полиция просит у очевидцев помощи в поисках их местонахождении. По информации Yle, задержанному 49 лет, он имеет криминальное прошлое. В частности, мужчина был ранее осужден за кражи в крупных размерах, за преступления, связанные с наркотиками, мошенничество и нарушение ПДД, а также за незаконное хранение огнестрельного оружия.

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финляндия, кража, музей