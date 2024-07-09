https://1prime.ru/20240709/finlyandiya-849967032.html
СМИ: обокравший финский музей оружия мужчина попался на краже там же
СМИ: обокравший финский музей оружия мужчина попался на краже там же - 09.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: обокравший финский музей оружия мужчина попался на краже там же
Подозреваемый в ограблении финского музея оружия задержан при повторной попытке проникнуть в музей и украсть спиртное, сообщает во вторник общественный вещатель | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T19:12+0300
2024-07-09T19:12+0300
2024-07-09T19:12+0300
происшествия
финляндия
кража
музей
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Подозреваемый в ограблении финского музея оружия задержан при повторной попытке проникнуть в музей и украсть спиртное, сообщает во вторник общественный вещатель Yle. Ранее в июле Yle со ссылкой на полицию сообщал, что неизвестные украли из оружейного музея в центральной Финляндии 34 единицы огнестрельного оружия. "Суд первой инстанции региона Пирканмаа наложил арест на мужчину по подозрению в двух кражах и тяжком преступлении, связанном с незаконным хранением и использованием огнестрельного оружия", — говорится в сообщении. По словам уголовного комиссара Кари Аалтио, мужчина повторно пытался проникнуть в музей в пятницу. Подозреваемый пробрался в нежилое помещение при музее и украл хранившийся там алкоголь, после чего был задержан, сообщает Yle. Как сообщает вещатель, украденные единицы оружия всё ещё числятся пропавшими. Полиция просит у очевидцев помощи в поисках их местонахождении. По информации Yle, задержанному 49 лет, он имеет криминальное прошлое. В частности, мужчина был ранее осужден за кражи в крупных размерах, за преступления, связанные с наркотиками, мошенничество и нарушение ПДД, а также за незаконное хранение огнестрельного оружия.
https://1prime.ru/20240709/finlyandiya-849929047.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, кража, музей
Происшествия, ФИНЛЯНДИЯ, кража, Музей
СМИ: обокравший финский музей оружия мужчина попался на краже там же
Yle: обокравший финский музей оружия мужчина попался там же на краже спиртного
МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ.
Подозреваемый в ограблении финского музея оружия задержан при повторной попытке проникнуть в музей и украсть спиртное, сообщает во вторник общественный вещатель Yle
.
Ранее в июле Yle со ссылкой на полицию сообщал, что неизвестные украли из оружейного музея в центральной Финляндии 34 единицы огнестрельного оружия.
"Суд первой инстанции региона Пирканмаа наложил арест на мужчину по подозрению в двух кражах и тяжком преступлении, связанном с незаконным хранением и использованием огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.
По словам уголовного комиссара Кари Аалтио, мужчина повторно пытался проникнуть в музей в пятницу. Подозреваемый пробрался в нежилое помещение при музее и украл хранившийся там алкоголь, после чего был задержан, сообщает Yle.
Как сообщает вещатель, украденные единицы оружия всё ещё числятся пропавшими. Полиция просит у очевидцев помощи в поисках их местонахождении.
Финляндия рассмотрит проект, от которого зависит открытие границы с Россией
По информации Yle, задержанному 49 лет, он имеет криминальное прошлое. В частности, мужчина был ранее осужден за кражи в крупных размерах, за преступления, связанные с наркотиками, мошенничество и нарушение ПДД, а также за незаконное хранение огнестрельного оружия.