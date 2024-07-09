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Председатель ФРС Пауэлл: Экономика США уже не перегрета
Председатель ФРС Пауэлл: Экономика США уже не перегрета - 09.07.2024, ПРАЙМ
Председатель ФРС Пауэлл: Экономика США уже не перегрета
Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая во вторник в конгрессе, заявил, что США "больше не являются перегретой экономикой", учитывая "существенное охлаждение"... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T20:27+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая во вторник в конгрессе, заявил, что США "больше не являются перегретой экономикой", учитывая "существенное охлаждение" рынка труда после достижения пиков в пандемию, и что экономика во многом вернулась в то состояние, в котором была до распространения коронавируса. Его высказывания позволяют предположить, что снижение процентных ставок становится все более вероятным."Мы прекрасно осознаем, что теперь сталкиваемся с двусторонними рисками" и не можем ориентироваться только на инфляцию, которая все еще "остается выше" 2%-ной цели центробанка, сказал Пауэлл банковскому комитету. "Рынок труда, судя по всему, полностью вернулся к балансу", – добавил он.В подготовленной речи Пауэлл указал, что инфляция в последние месяцы улучшалась и что "дополнительные хорошие данные будут свидетельствовать в пользу" перехода к более мягкой денежно-кредитной политике.ФРС сохраняет ключевую процентную ставку в диапазоне 5,25%-5,5% с июля 2023 года.Комментарии Пауэлла, судя по всему, указывают на укрепление уверенности в том, что инфляция вернется к цели ФРС. В речи было отмечено, что отсутствие прогресса в первые месяцы годы контрастирует с недавними улучшениями, которые помогли ФРС приобрести уверенности в том, что ценовое давление продолжит сокращаться."После отсутствия продвижения к нашей 2%-ной цели по инфляции в начале года большинство недавних показателей за месяц указывали на скромный прогресс, – сказал Пауэлл в комитете. – Дальнейшее поступление хороших данных укрепит нашу уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%".ФРС получит данные по потребительским ценам за июнь в четверг.Данные по рабочим местам в пятницу показали, что в июне было создано 206 000 рабочих мест, что все еще является достаточно высоким показателем. Однако наблюдается тенденция к замедлению роста от месяца к месяцу, а уровень безработицы вырос и теперь составляет 4,1%.Правда, Пауэлл сказал, что это "все еще низкий уровень", но отметил, что "в свете прогресса в плане снижения инфляции и охлаждения рынка труда за последние два года повышенная инфляция перестала быть для нас единственным риском".На заседании ФРС, прошедшем 11-12 июня, средний прогноз 19 руководителей предполагал только одно снижение ставок на четверть пункта к концу года, но с тех пор данные по инфляции были ниже, чем ожидалось.В мае индекс потребительских цен вообще не вырос, и аналитики предполагают, что данные в четверг тоже будут слабыми.Цель по инфляции касается индекса цен расходов на личное потребление, который в мае вырос в годовом выражении на 2,6%.
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рынки, фрс
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая во вторник в конгрессе, заявил, что США "больше не являются перегретой экономикой", учитывая "существенное охлаждение" рынка труда после достижения пиков в пандемию, и что экономика во многом вернулась в то состояние, в котором была до распространения коронавируса. Его высказывания позволяют предположить, что снижение процентных ставок становится все более вероятным.
"Мы прекрасно осознаем, что теперь сталкиваемся с двусторонними рисками" и не можем ориентироваться только на инфляцию, которая все еще "остается выше" 2%-ной цели центробанка, сказал Пауэлл банковскому комитету. "Рынок труда, судя по всему, полностью вернулся к балансу", – добавил он.
В подготовленной речи Пауэлл указал, что инфляция в последние месяцы улучшалась и что "дополнительные хорошие данные будут свидетельствовать в пользу" перехода к более мягкой денежно-кредитной политике.
ФРС сохраняет ключевую процентную ставку в диапазоне 5,25%-5,5% с июля 2023 года.
Комментарии Пауэлла, судя по всему, указывают на укрепление уверенности в том, что инфляция вернется к цели ФРС. В речи было отмечено, что отсутствие прогресса в первые месяцы годы контрастирует с недавними улучшениями, которые помогли ФРС приобрести уверенности в том, что ценовое давление продолжит сокращаться.
"После отсутствия продвижения к нашей 2%-ной цели по инфляции в начале года большинство недавних показателей за месяц указывали на скромный прогресс, – сказал Пауэлл в комитете. – Дальнейшее поступление хороших данных укрепит нашу уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%".
ФРС получит данные по потребительским ценам за июнь в четверг.
Данные по рабочим местам в пятницу показали, что в июне было создано 206 000 рабочих мест, что все еще является достаточно высоким показателем. Однако наблюдается тенденция к замедлению роста от месяца к месяцу, а уровень безработицы вырос и теперь составляет 4,1%.
Правда, Пауэлл сказал, что это "все еще низкий уровень", но отметил, что "в свете прогресса в плане снижения инфляции и охлаждения рынка труда за последние два года повышенная инфляция перестала быть для нас единственным риском".
На заседании ФРС, прошедшем 11-12 июня, средний прогноз 19 руководителей предполагал только одно снижение ставок на четверть пункта к концу года, но с тех пор данные по инфляции были ниже, чем ожидалось.
В мае индекс потребительских цен вообще не вырос, и аналитики предполагают, что данные в четверг тоже будут слабыми.
Цель по инфляции касается индекса цен расходов на личное потребление, который в мае вырос в годовом выражении на 2,6%.