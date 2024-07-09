https://1prime.ru/20240709/gaz-849942734.html

Цены на газ в Европе упали ниже $350 за тысячу кубов впервые с 20 мая

Цены на газ в Европе упали ниже $350 за тысячу кубов впервые с 20 мая - 09.07.2024, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе упали ниже $350 за тысячу кубов впервые с 20 мая

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 20 мая опустились ниже 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T12:25+0300

2024-07-09T12:25+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 20 мая опустились ниже 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 360,5 доллара за тысячу кубометров. По состоянию на 12.40 мск их стоимость составляет 354,2 доллара (-2,1%), но ранее они опускались ниже 350 долларов. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 361,7 доллара за тысячу кубометров.Ранее газовые фьючерсы торговались ниже 350 долларов 20 мая текущего года."Настроение на рынке газа в последнее время в целом было медвежьим, и в понедельник также наблюдалось падение цен. Фокус был на потенциальных последствиях урагана в США, но худшие опасения теперь, похоже, позади. На рынке наблюдается падение котировок рано утром во вторник, поскольку общая стабильная картина предложения остается медвежьим фактором", - отметили эксперты трейдинговой компании Energi Danmark.По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов.В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.

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газ, торги, рынок, европа