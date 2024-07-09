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Цены на газ в Европе снизились, ураган "Берил" уже не вызывает опасений - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Цены на газ в Европе снизились, ураган "Берил" уже не вызывает опасений
Цены на газ в Европе снизились, ураган "Берил" уже не вызывает опасений - 09.07.2024, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе снизились, ураган "Берил" уже не вызывает опасений
Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах во вторник снизились. Опасения по поводу урагана "Берил" и его воздействия на предприятия,... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T16:35+0300
2024-07-09T16:35+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах во вторник снизились. Опасения по поводу урагана "Берил" и его воздействия на предприятия, задействованные в индустрии СПГ, поумерились, после того как в Freeport LNG заявили, что возобновят производство, когда он закончится.По состоянию на 08.31 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с понижением на 0,55 евро, по 31,65 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG.В Великобритании контракт на поставку на следующий день снизился в цене на 1,0 пенса, до 73,5 пенса за терм.Ураган "Берил", самый ранний ураган категории 5 за всю историю наблюдений, согласно прогнозам, должен ослабнуть до тропического шторма и до тропической депрессии во вторник.Объемы природного газа, поступающие на экспортное предприятие Freeport LNG в Техасе, за последние два дня упали почти до нуля, но компания заявила о том, что возобновит производство, когда это будет безопасно."Рынок ожидает, что производство возобновится быстро, что объясняет снижение цен на фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце", - отметили аналитики Engie’s EnergyScan.В то же время сильный спрос в Азии, вероятно, будет оказывать повышательное давление на цены, считают в ANZ.Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,29 евро, по 68,7 евро за тонну.
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рынки, мировой рынок газа
Рынки, мировой рынок газа
16:35 09.07.2024
 

Цены на газ в Европе снизились, ураган "Берил" уже не вызывает опасений

© CC BY 2.0 / Jonathan CutrerПриродный газ
Природный газ - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© CC BY 2.0 / Jonathan Cutrer
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах во вторник снизились. Опасения по поводу урагана "Берил" и его воздействия на предприятия, задействованные в индустрии СПГ, поумерились, после того как в Freeport LNG заявили, что возобновят производство, когда он закончится.
По состоянию на 08.31 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с понижением на 0,55 евро, по 31,65 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG.
В Великобритании контракт на поставку на следующий день снизился в цене на 1,0 пенса, до 73,5 пенса за терм.
Ураган "Берил", самый ранний ураган категории 5 за всю историю наблюдений, согласно прогнозам, должен ослабнуть до тропического шторма и до тропической депрессии во вторник.
Объемы природного газа, поступающие на экспортное предприятие Freeport LNG в Техасе, за последние два дня упали почти до нуля, но компания заявила о том, что возобновит производство, когда это будет безопасно.
"Рынок ожидает, что производство возобновится быстро, что объясняет снижение цен на фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце", - отметили аналитики Engie’s EnergyScan.
В то же время сильный спрос в Азии, вероятно, будет оказывать повышательное давление на цены, считают в ANZ.
Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,29 евро, по 68,7 евро за тонну.
 
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