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В Госдуме прогнозируют увеличение экспорта отечественных ИТ-решений в Индию - 09.07.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме прогнозируют увеличение экспорта отечественных ИТ-решений в Индию
В Госдуме прогнозируют увеличение экспорта отечественных ИТ-решений в Индию - 09.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме прогнозируют увеличение экспорта отечественных ИТ-решений в Индию
После визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию экспорт отечественных ИТ-решений усилится и на индийском направлении, заявил депутат Госдумы Антон... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T15:06+0300
2024-07-09T15:06+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. После визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию экспорт отечественных ИТ-решений усилится и на индийском направлении, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. "Уверен, что после визита Нарендры Моди в Россию экспорт отечественных ИТ-решений усилится и на индийском направлении. Некоторые российские технологические компании там уже присутствуют, но сталкиваются с определенными сложностями, которые связаны не только с внутренней бюрократией, но и с санкционным давлением западных стран", - написал он в своем Telegram-канале. Горелкин считает, что устранить данные сложности поможет появление прямого механизма перевода денежных средств между Россией и Индией, что стало темой отдельного разговора между Моди и президентом РФ Владимиром Путиным. Депутат также отметил перспективность индийского рынка для отечественных игровых разработчиков, по его словам, это доказывают экспертные прогнозы. "Что интересно, несмотря на статус английского как государственного языка, большую популярность набирают игры с локализацией на хинди. Так что если соберетесь делать игровой продукт с прицелом на индийский рынок, то начинайте искать переводчика (или дождитесь, когда хинди выучит "Алиса")", - добавил он.
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it, россия, индия
IT, РОССИЯ, ИНДИЯ
15:06 09.07.2024
 
В Госдуме прогнозируют увеличение экспорта отечественных ИТ-решений в Индию

Депутат Горелкин: экспорт отечественных ИТ-решений в Индию увеличится

© Unsplash/Mika Baumeister Программирование, компьютер
Программирование, компьютер
© Unsplash/Mika Baumeister
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. После визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию экспорт отечественных ИТ-решений усилится и на индийском направлении, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.
"Уверен, что после визита Нарендры Моди в Россию экспорт отечественных ИТ-решений усилится и на индийском направлении. Некоторые российские технологические компании там уже присутствуют, но сталкиваются с определенными сложностями, которые связаны не только с внутренней бюрократией, но и с санкционным давлением западных стран", - написал он в своем Telegram-канале.
Горелкин считает, что устранить данные сложности поможет появление прямого механизма перевода денежных средств между Россией и Индией, что стало темой отдельного разговора между Моди и президентом РФ Владимиром Путиным.
Депутат также отметил перспективность индийского рынка для отечественных игровых разработчиков, по его словам, это доказывают экспертные прогнозы.
"Что интересно, несмотря на статус английского как государственного языка, большую популярность набирают игры с локализацией на хинди. Так что если соберетесь делать игровой продукт с прицелом на индийский рынок, то начинайте искать переводчика (или дождитесь, когда хинди выучит "Алиса")", - добавил он.
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