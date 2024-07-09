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В Германии перенесли приговор напавшему на дом журналистов РИА Новости
В Германии перенесли приговор напавшему на дом журналистов РИА Новости - 09.07.2024, ПРАЙМ
В Германии перенесли приговор напавшему на дом журналистов РИА Новости
В Германии перенесли приговор по делу о попытке поджога дома дурналистов РИА Новости на фоне затянувшегося последнего слова подсудимого Дмитрия Баграша. Об этом | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T07:01+0300
2024-07-09T07:01+0300
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БЕРЛИН, 9 июл - ПРАЙМ. В Германии перенесли приговор по делу о попытке поджога дома дурналистов РИА Новости на фоне затянувшегося последнего слова подсудимого Дмитрия Баграша. Об этом сообщается корреспондент РИА Новости.Отмечается, что в свсоей речи подсудимый нелицеприятно отозвался о стороне обвинения и немецкой правоохранительной системе в целом. По его словам, немецкие юристы обладают "нулевым опытом" в вопросах спецслужб, в то время как "десять таких как он" (Баграш) могли бы свергнуть власти целой страны.Баграш также обвинил прокурора в "генезисе ненависти" лично к подсудимому.Отмечается, что судья несколько раз попытался указать Баграшу на затянутость его речи, пока тот с интересом расказывал про российских диссидентов. В результате его речь заняла 2,5 часа.Баграша задержали 14 декабря 2022 года, с тех пор он находится под стражей. Отмечаеся, что ему предъявлено обвинение в том, что между 30 марта и 6 мая 2022 года он самостоятельно собрал самодельное зажигательное устройство и затем разместил его на территории жилого дома в Берлине. Устройство было найдено жителем дома и обезврежено специалистами. В сумме ему грозит пять лет и шесть меяцев тюрьмы.
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россия, германия, суд
В Германии перенесли приговор напавшему на дом журналистов РИА Новости
Приговор напавшему на дом журналистов РИА Новости в ФРГ перенесли из-за его речи
БЕРЛИН, 9 июл - ПРАЙМ. В Германии перенесли приговор по делу о попытке поджога дома дурналистов РИА Новости на фоне затянувшегося последнего слова подсудимого Дмитрия Баграша. Об этом сообщается корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что в свсоей речи подсудимый нелицеприятно отозвался о стороне обвинения и немецкой правоохранительной системе в целом. По его словам, немецкие юристы обладают "нулевым опытом" в вопросах спецслужб, в то время как "десять таких как он" (Баграш) могли бы свергнуть власти целой страны.
Баграш также обвинил прокурора в "генезисе ненависти" лично к подсудимому.
Отмечается, что судья несколько раз попытался указать Баграшу на затянутость его речи, пока тот с интересом расказывал про российских диссидентов. В результате его речь заняла 2,5 часа.
Баграша задержали 14 декабря 2022 года, с тех пор он находится под стражей. Отмечаеся, что ему предъявлено обвинение в том, что между 30 марта и 6 мая 2022 года он самостоятельно собрал самодельное зажигательное устройство и затем разместил его на территории жилого дома в Берлине. Устройство было найдено жителем дома и обезврежено специалистами. В сумме ему грозит пять лет и шесть меяцев тюрьмы.
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