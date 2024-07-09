https://1prime.ru/20240709/germaniya-849945091.html

Министр обороны ФРГ запросил еще денег для Украины, пишет СМИ

Министр обороны ФРГ запросил еще денег для Украины, пишет СМИ - 09.07.2024, ПРАЙМ

Министр обороны ФРГ запросил еще денег для Украины, пишет СМИ

Министр обороны Германии Борис Писториус запросил у Министерства финансов страны дополнительные 4 миллиарда евро на помощь Украине в этом году в связи с тем,... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T13:00+0300

2024-07-09T13:00+0300

2024-07-09T13:00+0300

германия

украина

помощь украине

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус запросил у Министерства финансов страны дополнительные 4 миллиарда евро на помощь Украине в этом году в связи с тем, что уже выделенные для этих целей 7 миллиардов евро практически исчерпаны, сообщило во вторник издание Spiegel. "По информации Spiegel, министр обороны видит потребность в дополнительных 4 миллиардах евро (для Украины - ред.) на 2024 год", - пишет издание. Сообщается, что Писториус уже запросил соответствующую сумму у министра финансов Германии Кристиана Линднера, для которого такая просьба, вероятно, неудобна, поскольку он выступает за экономию бюджетных средств. "После достигнутого с трудом соглашения по бюджету федеральному правительству грозят распри по поводу дальнейших средств для поставок вооружения Украине в ближайшие месяцы. По информации Spiegel, выделенные на поддержку Киева примерно 7 миллиардов евро в текущем федеральном бюджете, по большей части израсходованы или привязаны к контрактам. На новые поставки на второе полугодие 2024 года осталось около 200 тысяч евро", - сообщает Spiegel. По информации издания, Писториус хочет использовать запрошенную сумму для поставок Украине большего количества боеприпасов и запчастей, а, возможно, и дополнительных танков Leopard 1A. Германия - второй по объёму донор помощи Украине после США. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://1prime.ru/20240708/zelenskiy-849921574.html

германия

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германия, украина, помощь украине