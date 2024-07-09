Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, заявил посол ЕС - 09.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240709/gruziya-849934540.html
Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, заявил посол ЕС
Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, заявил посол ЕС - 09.07.2024, ПРАЙМ
Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, заявил посол ЕС
Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен. Об этом журналистам сообщил посол ЕС Павел Герчинский. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T10:14+0300
2024-07-09T10:14+0300
политика
грузия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен. Об этом журналистам сообщил посол ЕС Павел Герчинский."К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. Это действительно грустно", — отметил он.По словам Герчинского, намерения грузинского правительства неясны для лидеров ЕС, а принятие закона о прозрачности иностранного влияния расценивается объединением как шаг назад. Кроме того, антизападная и антиевропейская риторика Грузии несовместима с заявленной целью вступления в Евросоюз.
https://1prime.ru/20240522/bezviz-848393002.html
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
грузия, ес
Политика, ГРУЗИЯ, ЕС
10:14 09.07.2024
 
Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, заявил посол ЕС

Герчинский: процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен. Об этом журналистам сообщил посол ЕС Павел Герчинский.
"К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. Это действительно грустно", — отметил он.
По словам Герчинского, намерения грузинского правительства неясны для лидеров ЕС, а принятие закона о прозрачности иностранного влияния расценивается объединением как шаг назад. Кроме того, антизападная и антиевропейская риторика Грузии несовместима с заявленной целью вступления в Евросоюз.
Тбилиси, Грузия
В ЕС задумались об отмене безвизового режима с Грузией, пишут СМИ
22 мая, 09:07
 
ПолитикаГРУЗИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала