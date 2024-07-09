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Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, заявил посол ЕС
Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, заявил посол ЕС - 09.07.2024, ПРАЙМ
Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, заявил посол ЕС
Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен. Об этом журналистам сообщил посол ЕС Павел Герчинский. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T10:14+0300
2024-07-09T10:14+0300
2024-07-09T10:14+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен. Об этом журналистам сообщил посол ЕС Павел Герчинский."К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. Это действительно грустно", — отметил он.По словам Герчинского, намерения грузинского правительства неясны для лидеров ЕС, а принятие закона о прозрачности иностранного влияния расценивается объединением как шаг назад. Кроме того, антизападная и антиевропейская риторика Грузии несовместима с заявленной целью вступления в Евросоюз.
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грузия, ес
Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, заявил посол ЕС
Герчинский: процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен. Об этом журналистам сообщил посол ЕС Павел Герчинский.
"К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. Это действительно грустно", — отметил он.
По словам Герчинского, намерения грузинского правительства неясны для лидеров ЕС, а принятие закона о прозрачности иностранного влияния расценивается объединением как шаг назад. Кроме того, антизападная и антиевропейская риторика Грузии несовместима с заявленной целью вступления в Евросоюз.
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