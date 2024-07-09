https://1prime.ru/20240709/gruziya-849936219.html

"Виновата Россия". СВР раскрыла план США по "цветной революции" в Грузии

"Виновата Россия". СВР раскрыла план США по "цветной революции" в Грузии - 09.07.2024, ПРАЙМ

"Виновата Россия". СВР раскрыла план США по "цветной революции" в Грузии

Вашингтон при поддержке президента Грузии Саломе Зурабишвили готовится провести "цветную революцию" в стране. Об этом сообщила пресс-служба СВР. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T10:55+0300

2024-07-09T10:55+0300

2024-07-09T11:23+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Вашингтон при поддержке президента Грузии Саломе Зурабишвили готовится провести "цветную революцию" в стране. Об этом сообщила пресс-служба СВР."Стали известны основные сюжетные линии состряпанного "в лучших голливудских традициях" сценария. С присущим Белому дому антироссийским запалом в основу пропагандистской акции намечено заложить "сенсационное разоблачение": во всех бедах Грузии виновата Россия", — сказано в сообщении ведомства.Кроме того, американский план предусматривает использование демонстрантов, чтобы направить гнев народа на силовиков. Также отмечается, что американские "кураторы" уже дали команду оппозиционным силам начать планирование предвыборных акций протеста в стране.Отмечается, что опыт провокаций США уже давно известен, включая события на Майдане в Киеве, где были погибшие и пострадавшие. Ко всему прочему, Грузия стала объектом планов США и их союзников по разжиганию антиправительственных настроений. Основной акцент будет сделан на обвинениях в "политической несостоятельности" грузинского правительства и угрозе сближения с Россией.

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