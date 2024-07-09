https://1prime.ru/20240709/gruziya-849936219.html
"Виновата Россия". СВР раскрыла план США по "цветной революции" в Грузии
"Виновата Россия". СВР раскрыла план США по "цветной революции" в Грузии - 09.07.2024, ПРАЙМ
"Виновата Россия". СВР раскрыла план США по "цветной революции" в Грузии
Вашингтон при поддержке президента Грузии Саломе Зурабишвили готовится провести "цветную революцию" в стране. Об этом сообщила пресс-служба СВР. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T10:55+0300
2024-07-09T10:55+0300
2024-07-09T11:23+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Вашингтон при поддержке президента Грузии Саломе Зурабишвили готовится провести "цветную революцию" в стране. Об этом сообщила пресс-служба СВР."Стали известны основные сюжетные линии состряпанного "в лучших голливудских традициях" сценария. С присущим Белому дому антироссийским запалом в основу пропагандистской акции намечено заложить "сенсационное разоблачение": во всех бедах Грузии виновата Россия", — сказано в сообщении ведомства.Кроме того, американский план предусматривает использование демонстрантов, чтобы направить гнев народа на силовиков. Также отмечается, что американские "кураторы" уже дали команду оппозиционным силам начать планирование предвыборных акций протеста в стране.Отмечается, что опыт провокаций США уже давно известен, включая события на Майдане в Киеве, где были погибшие и пострадавшие. Ко всему прочему, Грузия стала объектом планов США и их союзников по разжиганию антиправительственных настроений. Основной акцент будет сделан на обвинениях в "политической несостоятельности" грузинского правительства и угрозе сближения с Россией.
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грузия, сша, свр
Политика, ГРУЗИЯ, США, СВР
"Виновата Россия". СВР раскрыла план США по "цветной революции" в Грузии
СВР: США с помощью Зурабишвили может готовить "цветную революцию" в Грузии
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Вашингтон при поддержке президента Грузии Саломе Зурабишвили готовится провести "цветную революцию" в стране. Об этом сообщила пресс-служба СВР.
"Стали известны основные сюжетные линии состряпанного "в лучших голливудских традициях" сценария. С присущим Белому дому антироссийским запалом в основу пропагандистской акции намечено заложить "сенсационное разоблачение": во всех бедах Грузии виновата Россия", — сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, американский план предусматривает использование демонстрантов, чтобы направить гнев народа на силовиков. Также отмечается, что американские "кураторы" уже дали команду оппозиционным силам начать планирование предвыборных акций протеста в стране.
Отмечается, что опыт провокаций США уже давно известен, включая события на Майдане в Киеве, где были погибшие и пострадавшие. Ко всему прочему, Грузия стала объектом планов США и их союзников по разжиганию антиправительственных настроений. Основной акцент будет сделан на обвинениях в "политической несостоятельности" грузинского правительства и угрозе сближения с Россией.
Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, заявил посол ЕС